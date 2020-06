Géminis – Horóscopo del 11 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Estás reactivando tu relación de pareja o si no tienes y quieres tener una está la energía dispuesta para vivir muchas experiencias que te orientan hacia lo que quiere tu corazón. Es momento de disfrutar el amor y dejarte guiar.

Dinero:

Llegan nuevas oportunidades y muchísima creatividad, verás los beneficios no solo económicamente sino en la dedicación que requiere la labor y en la satisfacción que te genera hacer lo que te hace feliz.

Salud:

Debes trabajar en seguir tu intuición para seguir recuperando la pasión y el disfrute de la vida, hay ciertas temporadas que te han hecho perder tu esencia en el afán del día. Llegó el día de trabajar en ti, en tu salud, en tu creatividad y en tus pasiones.

Consejo:

Disfrutar es la clave de la vida, para el amor, el trabajo, la salud o lo que sea que quieras hacer, si no lo disfrutas es mejor que lo evalúes.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Gallo de Madera Yin, te encuentras en un día Oficial Balance, apropiado para resultados balanceados o equitativos, aprovéchalo. Tu equilibrio interior será lo más primordial.

Trabajo:

Es un buen momento para prepararte intelectualmente, leer sobre temas de interés, ponte al día con una tarea o aprender algo que gira entorno a tus labores. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Incluir en tu dieta alimentos orgánicos, verduras y frutas, te darán mucha satisfacción y energía para que culmines tu día de forma adecuada. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Déjate llevar por tus actitudes positivas, como la compasión, generosidad, empatía y la tolerancia. No hay nada más increíble que unir todo eso y ver lo que el universo te manda.

Dinero:

Tu atención estará más enfocada en tu ser interior que en temas monetarios y de dinero, permítete un espacio para conocerte mejor y entender tus actitudes.

Consejo: “La virtud de cada ser humano, es saber mantener el equilibrio ante sus victorias y no caerse ante sus derrotas.” -Cedra L.