Géminis – Horóscopo del 10 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Todo está a tu favor si tienes pareja o no el amor te ronda, así que no te asuste si te aparecen personas que muestren interés en ti, tu energía está muy en alto, por eso atraes tanto a las personas.

Dinero:

La parte económica se activa, así que teniendo eso resuelto decide hacer lo que tanto amas y si no se resuelve también haz lo que tanto amas, que el dinero no sea un impedimento para ser feliz.

Salud:

Estás agotado de tu labor y deseas tener un descanso, saca un tiempo de vacaciones, tómate un respiro antes de comenzar de nuevo, sabes que lo nuevo te traerá mucha felicidad.

Consejo:

No tengas miedo, todo saldrá muy bien. Deja que el universo se encargue, no tengas expectativas; deja que la magia te sorprenda, haz lo que sabes hacer mejor: ser feliz.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Mono de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Lleno, apropiado para la abundancia, su Chi promueve recibir mucho.

Trabajo:

Es ideal para hoy hacer un curso o seminario de temas que te interesen, absorbe e interioriza toda la información que te llega. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Hoy debes hacer actividades que no impliquen mucho esfuerzo, medita o haz yoga. Cuida tu integridad física. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Dar es recibir. Te sentirás motivado por enseñarle algo a tus seres queridos, con esto practicarás la paciencia y tú capacidad para inculcar conocimiento.

Dinero:

Es un día bueno para hacer movimientos económicos de pequeño riesgo, intenta hoy comenzar por algo que te aporte, pero moderadamente.

Consejo: “Cuando yo doy, me doy a mí mismo.” -Walt Whitman.