Géminis – Horóscopo del 9 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

El Sol sigue iluminando tu signo, te genera calidez, calma, energía, impulso, todo lo que requieres y más para tener un día donde te sientes muy bien contigo y con las personas que realmente amas.

Dinero:

Si te conectas con tu propósito la magia llegará, es más fácil de lo que crees, no tengas miedo ni te dejes abrumar por las dudas, alégrate por la oportunidad que te brinda el universo.

Salud:

Aprovecha para hacer cada día un cambio, integrar algo nuevo a tu rutina, descansa lo que más puedas, deja las pantallas y usa tu creatividad.

Consejo:

Recuerda que tienes muchos dones no permitas que el miedo te anule, por el contrario, descúbrelos, intégralos, abrázalos, agradécelos y bendícelos haciendo uso de ellos.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Cabra de Agua Yin, te encuentras direccionando con Caballo y Cabra, el elemento Fuego está muy presente en tu jornada.

Trabajo:

Aprovecha el día para decir una idea, corregir un error o ayudar a algún compañero explicándole un tema que dominas. Todo será muy bueno. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Dale un giro al deporte y trata de hacer una clase de baile, mover tu cuerpo al ritmo de la música te vendría excelente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tendrás la necesidad de expresar lo que sientes a las personas adecuadas, entenderás que guardarse las cosas no es favorable para ti.

Dinero:

Tienes buenas habilidades para los temas financieros, podrías utilizar este día para ir al banco y pedir préstamos o, realizar una venta.

Consejo: Recuerda: cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender.