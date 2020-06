Géminis – Horóscopo del 8 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Deseas un cambio y este ya se está dando, el solo hecho que reconozcas que hay emociones en ti que no te hacen bien es un paso inmenso hacia la transformación, estás conectado con tu amor propio.

Dinero:

El dinero siempre llega de un modo u otro, nunca tienes de qué preocuparte, el universo lo provee y eso lo tienes bastante claro, nunca olvides agradecer por la bendiciones que recibes a diario.

Salud:

Recupera los deseos de hacer ejercicio y mantén el deseo de hacerlo a diario, lo más importante es que te des cuenta de todo el bien que te hace, tu energía vital se eleva y así logras estar con ánimo todo el día.

Consejo:

Usar tus dones es decirle al universo que los recibes y agradeces, ponerlos al servicio de las personas es mantener su energía, ya verás cómo el universo cada vez te estará entregando todo lo que tiene para ti.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Caballo de Agua Yang, ¡te encuentras triangulando y direccionando! Excelente si quieres que tu imaginación tome su propio ritmo.

Trabajo:

Es un momento genial para que todas tus ideas sean expuestas y así logres generar un impacto real y positivo en tu equipo de trabajo. Tú mente será la protagonista. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Intenta pasar el tiempo haciendo dibujos o manualidades, los colores tienen gran conexión contigo, utilízalos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te interesará pasar tiempo con tus seres queridos, te brindarán mucho crecimiento personal y armonía interior.

Dinero:

Para que tengas aún más éxito en tus asuntos económicos es de vital importancia que aceptes consejos y críticas constructivas. Solo así podrás dar tu cien por ciento.

Consejo: “Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa” -Mark Twain