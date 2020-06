Géminis – Horóscopo del 7 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Ve a tu interior y abre de nuevo esa puerta que te llena de amor, seguridad y certeza. Debes reconectarte con tu brillo interior y expandirlo a todas las áreas de tu vida, tienes todo a tu favor siempre y cuando reconozcas tu valor.

Dinero:

Aprovecha que el sol aún brilla en tu signo para que saques todas tus iniciativas a flote, para que lleves tu mente a su lugar más creativo y te abras todas aquellas nuevas oportunidades de las que puedes hacer parte. No permitas que tu mente te limite, puedes hacer grandes cosas y ampliar tu prosperidad como no te has imaginado.

Salud:

Basta de comparaciones, no es buen momento para seguir estereotipos de belleza. Integra tu cuerpo y tu esencia de forma que te sientas bien contigo mismo que reconozcas tu poder y te lleves a ser una versión llena de bienestar y amor.

Consejo:

Escucha a tu intuición, permite que te guíe y te asesore, es tu mejor herramienta y la que menos escuchas, tienes tanto ruido en tu cabeza que se te olvida poner el foco en lo realmente importante.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Serpiente de Metal Yin, te encuentras direccionando con Serpiente y Cabra, el elemento Fuego está presente en tu jornada.

Trabajo:

En tu hogar se podría sentir un ambiente de solidaridad y respeto hacia tu persona. Te recompensarán por ser como eres, disfrútalo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La creatividad se mueve dentro de ti, déjala salir. Puedes hacerlo mediante dibujos, manualidades o diseños. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La comunicación será un pilar fundamental en tu día, si necesitabas un buen momento para expresar algo puedes hacerlo hoy con confianza.

Dinero:

Es posible que si tienes la disposición correcta encuentres varios caminos para optimizar y mejorar tus finanzas. Todo se construye paso a paso.

Consejo: Nunca te canses de intentar que tu vida sea mejor, la perseverancia siempre tiene su recompensa.