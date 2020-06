Géminis – Horóscopo del 6 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Es un día para reconectarte con tu espiritualidad, deja que tus dones se muestren y no los desaproveches, tu Sol te da la energía que requieres para hacer lo que tanto amas.

Dinero:

Tienes la atención puesta en tu merecimiento y sabes disfrutarlo, te gusta manifestarlo, crearlo y compartirlo; pero cuidado, se pueden estar aprovechando de ti.

Salud:

Hoy no dejes que tus miedos te acompañen, no sientas la necesidad de tenerlos contigo, no son necesarios para tu día, déjalos en un cajón olvidado, es hora de consentirte y disfrutar.

Consejo:

Ten calma, sabes lo que quieres y conseguirlo es muy fácil para ti, ¿si no tienes barreras porque las buscas? Deja tu camino libre, atrás las ataduras y bienvenida la libertad.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Dragón de Metal Yang, te encuentras en un día Oficial Establecer, apropiado para sentar bases del futuro y planificar.

Trabajo:

Un buen momento para ser más organizado/a y planificar tus próximos días, así lograrás ser más productivo y cumplir más metas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Procura hacer actividades muy tranquilas, trata de siempre mantener tu límite al momento de hacer ejercicio para evitar accidentes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes comenzar a hacer planes para tu futuro, decidir quienes te aportan y quienes no para alcanzar tu meta soñada y dejar atrás lo que no te beneficia en nada.

Dinero:

El elemento del día trae consigo éxito en lo material, aún así actúa con precaución al momento de hacer alguna compra o venta.

Consejo: “Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y de hacerlo bien.” -Pitágoras