Géminis – Horóscopo del 5 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Tu pareja es la persona con la que compartes risas y diálogos que te enriquecen, por eso te gusta tanto, la magia hace parte de sus días.

Dinero:

Si requieres de la validación del otro para sentir que haces las cosas bien, de amor propio muy poco y ese solo lo puedes buscar muy dentro de ti, cuando lo integres ya no buscarás fuera lo que tienes dentro.

Salud:

Aprovecha para que busques ayuda con un terapeuta, acupunturista o bioenergética, te ayudarán mucho a equilibrar tus emociones y tu cuerpo físico, sabes que pueden ayudarte mucho.

Consejo:

Conecta tu creatividad con tu pasión, así terminas creando lo que tanto te gusta y te llevará a realizar tu propósito más temprano que tarde.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Conejo de Tierra Yin, te encuentras en destrucción con el Conejo, no tendrás experiencias gratas con tus amistades o familiares.

Trabajo:

Evita involucrarte en alguna charla polémica, alguna reunión importante o hacer una conferencia, pueden haber malentendidos entre tus allegados que pondrían en riesgo algunas amistades. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La melancolía y la nostalgia podrían estar acompañándote hoy, si para ti es necesario volver al pasado y recordar, está bien; solo recuerda que regresar es solo para agarrar impulso. Nunca te quedes ahí. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es importante no romper el vínculo con tus relaciones si algún inconveniente se presenta, trata de calmar los ánimos y resolverlo de una forma civilizada.

Dinero:

La ansiedad te puede hacer una mala jugada, intenta controlar algunos deseos que por el momento no son necesarios en tu vida.

Consejo: Para tiempos difíciles como hoy, las mujeres tendrán gran capacidad para apoyarte y ayudarte a superar. Pasa tiempo con ellas.