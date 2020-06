Géminis – Horóscopo del 4 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Te encanta el romanticismo, los detalles bonitos de parte de tu pareja, el que siempre esté pendiente de ti, lo que te gusta recuerda también brindarlo para que la relación esté en equilibrio y armonía.

Dinero:

Tu labor debe estar conectada con tu propósito, te hará feliz y no importa ni el dinero ni el tiempo que inviertas en ello, el fin primordial es el de servir para ser feliz.

Salud:

Un buen baño de espuma, música suave, velas y aromas deliciosos te ayudarán a dejar todo a un lado para que te dediques a ti, a tu tranquilidad y relajación,

Consejo:

Encuentra las palabras precisas para hablar desde el amor y la compasión contigo mismo, así como aprendiste a tener diálogos mentales solo para culparte ahora créalos para sacar todo el potencial que tienes.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Tigre de Tierra Yang, te encuentras triangulando con Perro y Tigre, es un día hermoso para tus energías, disfrútalo.

Trabajo:

Es un día para disfrutar en compañía, equipos de trabajo o reuniones serán ideales para tu crecimiento, compartir ideas te brindará muchas cosas buenas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La mejor forma de recibir buena energía es con la calidez del sol, unos minutos al día sintiendo los rayos del sol será increíble. También puedes optar por pasar tiempo en la cocina, donde el calor es característico. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus sentimientos serán tu guía, te dejarás llevar por lo que diga tu corazón. Es muy positivo para ayudar a alguien que lo necesite y luego, recibir mucho cariño.

Dinero:

Al momento de presentarse un reto en tu vida tómalo de forma desafiante pero optimista. Tienes muchas capacidades para superar obstáculos.

Consejo: “Sólo se ve bien con el corazón; lo esencial es invisible para los ojos” -Antoine de Saint – Exupéry