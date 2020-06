Géminis – Horóscopo del 3 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Los ojos con los que ves y percibes el mundo son muy diferente al del resto de las personas por eso la conexión que tienes con el universo, aprovecha tus dones y ponlos al servicios de las personas.

Dinero:

Das siempre de lo que tienes y lo haces desde el amor, ayudas incondicionalmente a las personas que lo requieren. Es normal que ellos te busquen por un interés en especial y se van, no te sientas mal eres su maestro.

Salud:

Estar erguido con los hombros hacia atrás y la espalda recta es decirle al universo que estás en conexión con él, que recibes todo lo que tiene para ti con los pies bien puestos en la tierra.

Consejo:

Cuando hagas lo que te apasiona serás feliz, encuentras tu propósito y reconoces que llevas mucho tiempo preparándote para ello, de forma consciente o inconsciente, vas a servir desde el amor.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Buey de Fuego Yin, te encuentras en daño con el Buey, algunas cosas es mejor guardárselas para uno mismo hasta que lo materialices.

Trabajo:

Tal vez las actividades individuales sean las mejores para que logres cumplir con tus deberes, existirán ciertas personas que no harán nada contundente para tu desarrollo laboral. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Lo más importante para hoy es centrarte en tus emociones negativas y tratar de mejorarlas. La meditación o el yoga ayudan mucho para cumplir ese propósito. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tú paciencia estará frágil, podrías hacer sentir mal a alguien solo por el hecho de que tus emociones están explosivas. Intenta cambiarlo.

Dinero:

Tomar decisiones desde la rabia o la tristeza no es lo mejor, podrías perjudicar varios aspectos de tu vida si no calmas tus pensamientos y emociones.

Consejo: Cuando entiendas que hay otra forma de ver las cosas, entenderás el significado de la palabra tolerancia.