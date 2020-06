Géminis – Horóscopo del 2 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Deseas conversar mucho con tu pareja, contarle tus planes y saber que te apoya en todo y eso te hace muy feliz, sientes que amas profundamente y así mismo lo expresas, estás en modo Sol en tu signo y eso eleva tu energía.

Dinero:

Tienes deseos de hacer eso que tanto te gusta y hoy estás dispuesto a todo para lograrlo, tienes muchos proyectos e ideas para realizar, utiliza tus talentos y dones el universo te apoya con sí rotundo.

Salud:

Si te gusta bailar hazlo, no permitas que la pereza y la monotonía te quiten las ganas de moverte para recobrar tu energía vital, sabes que deseas mucho socializar de nuevo y te hace mucha falta estar con tus amigos.

Consejo:

Recupera tu magia, esa que siempre te ha distinguido de los demás, la conexión que tienes con el universo y el don de la palabra que te hace diferente a los otros aprovéchalos a tu favor.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Rata de Fuego Yang, te encuentras en choque con la Rata, la inestabilidad será una palabra recurrente, solo tú puedes mejorarlo.

Trabajo:

Tú ambiente laboral puede encontrarte algo hostil y lleno dificultades. No desesperes si no puedes resolver un problema, calma, ante todo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Tú salud es lo más importante para hoy, comienza a prestarle más atención y cuida tu alimentación. Debes tener la mejor carga de energía para tu jornada. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Controla tus impulsos y se más inteligente que los demás. Es primordial alejarse de los problemas hoy para evitar decir cosas que no querías.

Dinero:

Un día muy negativo para actividades financieras, las negociaciones no serán óptimas y podrían haber malentendidos.

Consejo: “Relájate frente a lo que no puedes cambiar, hasta que se te muestre la siguiente ruta” –Tosha Silver.