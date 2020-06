Géminis – Horóscopo del 1 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

El amor que sientes por los otros también lo sientes por ti, la entrega, la alegría y el optimismo lo réplicas con la personas de tu entorno, así que mantén hoy esa energía.

Dinero:

La prosperidad es estar en sintonía con tu merecimiento, agradece todo lo que recibes y entregas a los demás, la alegría equivale a regalar sonrisas a las persona que te rodean, eso es prosperidad.

Salud:

Tus emociones no tienen que dominarte, recuerda que tú eres quien puede agrandarlas o empequeñecerlas, así que toma la decisión como quieres sentirte agobiada por las cargas o aliviada por la certeza.

Consejo:

Si te conectas desde el corazón con tu esencia la Divinidad que te habita te guiará, sin presiones ni angustias, el miedo se disipa y tendrás la certeza de hacer lo que debes en el momento que es.



CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.



Diario:

Hoy en día Cerdo de Madera Yin, te encuentras en un día Oficial Destrucción, donde el Chi es muy negativo y destructivo y, las situaciones importantes deben ser dejadas para otro día.

Trabajo:

Si te propones vivir tu día sin estrés y preocupaciones es posible que logres llevar una jornada un poco más tranquila, enfócate en tus tareas rutinarias. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Para distraer tu mente de los ajetreos del día es buena opción realizar alguna actividad que conlleve a la escritura o lectura, te calmará mucho las emociones negativas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es necesario aprender a ser más empático con el otro, dejar a un lado el orgullo y el ego y tratar de comprender los sentimientos de los que te rodean.

Dinero:

Como la energía está tan inestable y negativa, es preferible que no te involucres en nada importante para hoy. Procura realizar actividades del ser.

Consejo: “Lo opuesto al odio no es la tranquilidad, es la empatía” -Mehmet Oz.