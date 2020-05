Géminis – Horóscopo del 31 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Sabes priorizar fácilmente el tiempo que requieres para ti, hoy es momento para que reconozcas la presencia de todas aquellas personas que te llenan de amor y alegría la vida. En tu temporada te sientes el centro de atención y a la vez aprendes a valorar la compañía que ellos te brindan, agradece por tenerlos en tu vida y hazles saber lo que sientes.

Dinero:

Esta semana, piensa que nadie te obliga a nada, que si estás haciendo eso es realmente porque tú quieres. Es complejo, sí, Géminis, pero sabes que no te queda otra que cumplir con tus responsabilidades. Hazlo lo mejor que puedas y ya está, no puedes hacer otra cosa.

Salud:

Aprovecha tu temporada y este día para mimarte, consentirte y resaltar todo es brillo que existe en ti. Debes comenzar tu nuevo año de vida lleno de vitalidad, salud y agradecimiento para mantenerte con bienestar.

Consejo:

Debes tener cuidado con esos diálogos mentales en los que entras y que te llenan de dudas, haz dado grandes pasos, que el miedo no te limite ni extinga la llama que ya hay en ti para cumplir tus sueños.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Perro de Madera Yang, te encuentras triangulando con Perro y Tigre, maravilloso lo que las energías le hacen a tu jornada.

Trabajo:

Será un gran momento para que compartas conocimientos e ideas con alguien de confianza. Tú crecimiento personal se verá favorecido. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Utiliza la imaginación y la creatividad para crear algo nuevo y único. Las manualidades serán una gran opción. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te convendrá pasar tiempo con tus seres queridos, querrás tener compañía para tener conversaciones que te nutran.

Dinero:

Excelente momento para que tus sueños coinciden con tus acciones. Empieza por algo pequeño, paso a paso.

Consejo: “Un hombre sabio buscará más oportunidades de las que se le presentan” -Francis Bacon.