Géminis – Horóscopo del 30 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Las relaciones familiares serán una de tus prioridades hoy, puedes compartir con ellos una película o un almuerzo, pasarán un día muy especial y afianzará los vínculos familiares.

Dinero:

Es buen momento para realizar inversiones en bienes raíces o en estudios superiores en el extranjero, si no tienes seguridad te puedes asociar o buscar alguien que te asesore.

Salud:

Vitaliza tu cuerpo físico a través del ejercicio, el baile o un deporte de acción. Verás que invertir el tiempo de esta manera te ayudará a sentirte renovado.

Consejo:

Estás optimista y te sientes muy cómodo con las decisiones que has tomado, sabes que son lo mejor para ti, laborar en tu propósito y ser feliz es lo fundamental.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Gallo de Agua Yin, te encuentras un día Oficial Estable, muy apropiado para planificar a largo plazo.

Trabajo:

El día es perfecto para planear tu agenda, ordenar tu espacio o prepararte para algo importante en los días siguientes. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Involucrar en tu día muchos líquidos te dará vitalidad y fuerza para la jornada. Las sopas, los batidos o los jugos son increíbles. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Podrías alegrar tu ambiente con tu extroversión y liderazgo, aprovecha el día para pasar un rato divertido.

Dinero:

Los temas monetarios no serán tú prioridad en el día de hoy, te concentrarás más en balancear tu interior.

Consejo: “Cada cosa que pensamos está dándole forma a nuestro futuro” –Louise Hay.