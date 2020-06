Aries – Horóscopo de 15 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Ya estamos sintiendo la llegada de Mercurio retrógrado, aprovecha esta energía para revisar tus emociones, tus pensamientos y la forma en la que los comunicas, recuerda que te debes mantener coherente.

Dinero:

No permitas que tu situación económica o el dinero te abrumen tanto que no puedas tener paz ni descanso, todo necesita un límite y tú necesitas enfocarte en lo que tienes en tus manos. Como dicen por ahí, si no puedes hacer nada, ¿de qué te preocupas? y si puedes hacer, ¿entonces de qué te preocupas?

Salud:

Puede que te sientas con pereza o con un ritmo más lento del normal, no te presiones, haz lo que te corresponde y se responsable pero no te juzgues solo por querer descansar un poco más esta vez, te lo mereces.

Consejo:

Te vas a estar conectando con tu lado más emocional y sensible, no caigas en el bajón cuando ya has aprendido a tener el control. Sin embargo, si sientes que es más de lo que puedes soportar, no dudes en pedir ayuda.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras en Destrucción en día de Peligro, es una energía que solo es favorable para acciones espirituales, ten mucha precaución y recibe estas recomendaciones.

Trabajo:

Puede que tengas problemas en tu área de trabajo, ya sea con tus colegas o con tus jefes, te sentirás afectado por problemas de trabajo en equipo, no te permitas que malas situaciones estropeen tu esfuerzo.

Salud:

Debes relajarte, busca darte un momento para calmar ese huracán de sentimientos y energías. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No permitas que tus relaciones se vean estropeadas por un carácter fuerte que solo se encuentra alimentado por un mal día, toma un respiro fuerte y habla sin juzgar.

Dinero:

No es un buen día para realizar inversiones o movimientos de dinero, pero para ti será mas complicado por la falta de claridad que tendrás para tomar decisiones.

Consejo: Apóyate de la energía de las mujeres que te rodean, un consejo de ellas puede sacarte del problema en el que te encuentras.