Aries – Horóscopo de 14 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja.

Amor:

Piensa de forma más positiva, deja el pesimismo a un lado y profundiza en todo aquello que ahora compartes con los tuyos, puedes ser más amoroso y solidario con tu pareja, sabes que así te sentirás más tranquilo y feliz.

Dinero:

La prosperidad comienza cuando das las gracias y reconoces todo lo que el universo te ha brindado, cuando das paso a la compasión y ayudas al otro sin esperar nada a cambio.

Salud:

Te gusta verte y sentirte bien, es tiempo de hacerte un regalo especial solo para ti, compra algo que disfrutes mucho y puedas lucir, eso te ayudará a sentir que lo mereces.

Consejo:

Deja de pensar qué puede o no suceder, de si está bien o mal lo que está pasando en el mundo, no te cuestiones ni busques explicaciones, mejor aún revisa muy dentro de ti eso que crees te hace falta, una cosa es carecer de ello y otra muy distinta no querer verlo y asumirlo.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, te encuentras Triangulando en día de Destrucción, es una energía negativa y muy inestable en todas las actividades, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Te sentirás muy cargado de energía y listo para comerte el mundo, pero deberás utilizar esta energía para dedicarte tiempo a ti y tu hogar, esta será la mejor forma de aplicarla en este día.

Salud:

Debes relajarte, un buen baño o si puedes actividades que requieran de agua te ayudarán. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Manejas el don de la palabra, pero deberás estar en los zapatos de la otra persona para saber que es lo que necesita de lo contrario podrías terminar lastimándola.

Dinero:

No es un buen día para tratar con compras o gastos, la inestabilidad del día te podría envolver en situaciones incómodas y desafortunadas.

Consejo: Si fallas estarás desilusionado, pero si dejas de intentar te perderás en ti y no podrás contemplar tu potencial.