Aries – Horóscopo de 13 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Recuerda llamar a esas personas que sabes están solas en estos momentos, una voz conocida que los acompañe hará una gran diferencia en sus días, no es cuestión de pesa, es solidaridad.

Dinero:

Todo va mejorando no hay porqué entrar en dramas innecesarios, todo está cubierto, el hecho que no tengas algunas veces para hacer compras extras no quiere decir que estés mal económicamente.

Salud:

Es posible que comiences a tener dolores de espalda, son más por las posturas y no hacer en las pausas activas ejercicios para estirar todo tu cuerpo, no lo olvides es tan importante como descansar.

Consejo:

Sabes que la paciencia no es tu fuerte, sin embargo, cuando tomes conciencia de esto y lo comprendas no para luchar contra ello sino para integrarlo y transformarlo, será lo más valioso que hayas realizado en tu vida.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Yin, te encuentras en día de Inicio, óptimo para suaves comienzos, sin embargo, la energía estará inestable, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Es un excelente día para meditar sobre tu trabajo y como es tu actitud frente a este, replanteate todos los escenarios que se vengan a tu cabeza en unos minutos que te regales en el día para esta actividad.

Salud:

Debes relajarte, un buen baño o si puedes actividades que requieran de agua te ayudarán. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Aunque no lo sientas, el amor es muy influyente en ti, te motivará a crear más relaciones profundas y reales. Estar con tu familia te conectará a ese nivel que buscas.

Dinero:

A pesar de que el día motiva los comienzos suaves, es mejor no arriesgar tu capital el día de hoy, la energía puede tornarse inestable con el dinero, espera un mejor día.

Consejo: No intentes ser el mejor de tu equipo. haz que tu equipo sea el mejor.