Murió Amanda Blaze: ¿cómo murió la famosa DJ?

El mundo de la música está de luto. La DJ Amanda Blaze, una popular artista en Miami, Florida, y ex DJ de los Brooklyn Nets, murió a los 41 años.

La artista falleció el 8 de mayo, y hasta ahora la causa de su muerte no se ha hecho pública.

Blaze, cuyo verdadero nombre era Amanda Lynn Guzmán, comenzó su carrera como DJ en su alma mater, Penn State University.

Durante su carrera, Guzmán también fue conocida como DJ Blazita. En su página oficial de Facebook, Guzmán se refirió a sí misma como “La mejor chica tocando”. Guzmán dijo en ese perfil que durante su carrera, actuó en los Estados Unidos, Canadá y Dubai.

Entre los artistas con los que Guzmán dice que trabajó, estaban Nicki Minaj, 2 Chainz, 50 Cent y Ciara.

A Guzmán le sobrevive un hijo, Jalen, de 19 años, quien dijo que debido al coronavirus, se llevará a cabo una pequeña ceremonia fúnebre.

En una publicación de Facebook, Jalen Guzmán escribió que el funeral privado para su madre será el 13 de mayo. Según el obituario de Guzmán, ella era originaria de West Virginia y se graduó en 2005 de Penn State.



Mientras estaba en la escuela, Guzmán fue miembro de la Hermandad Nacional Sigma Lamda Gamma. Después de su graduación, Guzmán se mudó a Brooklyn, Nueva York. Tras 10 años trabajando en Nueva York, Guzmán se mudó a Miami, Florida, donde permaneció hasta su triste muerte.

La hermana de Guzmán, Alison Rose, se pronunció sobre el fallecimiento de la DJ y describió el hecho como: “el dolor más complejo y devastador”.

“Mi hermana Amanda murió el pasado fin de semana”, dijo la joven. “Nuestra relación no era perfecta en ningún sentido de la imaginación, pero la quería mucho y la admiraba por su talento, su fuerza y su maternidad. Me encantaba que incluso así tuviéramos una pareja, siempre llegabamos a casa para pasar las vacaciones con mis padres. Y cuando mi matrimonio estaba fallando, pasé casi todos los fines de semana con ella en Nueva York”.

DJ BLAZITA ON HOT 97 WITH FUNKMASTER FLEXhttp://www.djblazita.com LIVE ON HOT97 THE TAKEOVER WITH THE LEGENDARY DJ FUNKMASTER FLEX DOWNLOAD FULL AUDIO: http://www.thatshiphop.com/blast/DJBlazitaLiveOnHot97.mp3 2010-03-08T09:12:03.000Z

“Ella me sacó de mi caparazón y estuvo en la pista demasiadas veces para contar con los años, y su risa continuará para siempre en mi corazón. Oh, no tengo idea de cómo pasaré esta semana con mis padres y mi dulce sobrino, pero voy a sacarme de su fuerza y seguiré riéndome de nuestros recuerdos juntas”, agregó Alison.



La publicación final de Guzmán en Instagram fue agradeciendo a su hermana por enviar galletas durante la cuarentena de coronavirus.

La amiga de Guzmán, DJ Suss One, también comentó sobre su muerte. “Tengo una noticia horrible hoy. Q.E.P.D. a mi amiga @djamandablaze. Ella era una buena persona y una gran DJ. Tuvimos muchos buenos momentos. También nos ayudamos mucho. Duerme bien mi amiga”, dijo.