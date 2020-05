Murió Ryan Capes: ¿cómo murió el famoso campeón de motocross?

El mundo del deporte está de luto, esta vez tras conocerse la inesperada muerte de Ryan Capes, el único poseedor del récord mundial de saltos de motocicletas de larga distancia, quien falleció a la edad de 40 años.

La noticia de la triste muerte de Capes se anunció por primera vez en una publicación de Facebook de MotoXAddicts.

La publicación citaba a un amigo de la familia de Capes que había hablado con la madre de la estrella de motocross. La publicación no mencionó la causa de muerte de Capes.

Ryan Capes 316ft World Record Ramp to Ramp Jump – Reno NVThousands of people packed the front of Grand Sierra Resort to be part of the historic day and watch Ryan break the world record ramp-to-ramp motocross jump. On Capes first jump he broke the record clearing a amazing 287 feet over the previous record of 252 feet set by Jason Rennie in 1999. However that wasn't good enough for Capes… "I promised my fans not only was I going to break the ramp-to-ramp world record, I promised my fans that I'd be the first guy to jump ramp-to-ramp 300 feet," Capes said. So after some adjustment to the ramp distance, Ryan throttled towards the take off ramp going over 80mph, and soared over the crowd, jumping an incredible 316 feet, leaving no question that he is "the king of distance motocross jumping". MORE INFO: http://www.livfast.com 2011-04-21T04:14:39Z

Capes fue tema del documental de 2003, My Way to the Record y estableció un récord mundial en 2008, cuando saltó 391 pies en una motocicleta.

Capes le dijo a RacerXOnline en 2008 que realizó el salto en una Kawasaki 450. Durante esa entrevista, Capes dijo que había firmado un acuerdo con una red importante para ver si podía superar los 400 pies en un salto.

El motocrosista agregó que viajaba a 102 millas por hora cuando llegó a la rampa y continuó diciendo que pensaba que podría alcanzar los 500 pies de distancia si golpeaba la “rampa correcta” a 120 millas por hora.

El récord de Capes se rompió en junio de 2012 por el adolescente Alex Harvill, que alcanzó una distancia de 425 pies.

Behind the Scenes of Ryan Capes Record Breaking Motorcycle Jump – Top Dead Center S1, E1Game's weekend buffet of action feeds a cycle junkie's every aspect of the two-wheeled lifestyle. The flat trackers duke it out on the half-mile dirt track, and the road racers ust their way through the twisties on Top Dead Center. 2019-10-29T14:00:10Z

Capes estableció un récord mundial, de 310 pies y cuatro pulgadas, en octubre del 2005.

Según su página de LinkedIn, Capes fue motociclista profesional desde 1999.

El 4 de marzo, Capes rindió homenaje a su hijo en una publicación de Facebook que decía: “Mi hijo es mi mundo. No he sido el mejor padre últimamente, pero mi hijo es mi vida”. Según esa página, Capes vivía en Seattle al momento de su muerte.

Capes estudió en la Whidbey High School, en Washington. En su perfil de Facebook, Capes dice que se graduó de South Whidbey High School en 1999 y Everett Community College.

Capes dijo en una entrevista de 2003 con South Whidbey Record sobre su crianza en Whidbey Island que “alguien tenía que salir de la roca y hacerse un nombre”.

Capes dijo en la misma entrevista que había estado haciendo ciclismo en terreno desde que era un adolescente. El deportista solo se tomó un descanso del motocross en el último año escolar, cuando sus padres, Greg y Sherry, lo presionaron para obtener mejores calificaciones.



La última publicación visible en la página de Facebook de Capes mostraba a la leyenda del motociclismo rendir homenaje a su madre, llamándola la “mejor madre del mundo”.

La madre de Capes le dijo al South Whidbey Record en 2003 que solía tratar de disuadir a su hijo de saltar en su motocicleta. Sherry Capes continuó diciendo que cuando su hijo se convirtió en un atleta profesional, ella comenzó a apoyarlo.

La mamá de Capes agregó que incluso asiste a sus eventos, siempre y cuando haya rezado algunas oraciones de antemano. “Cuando realmente estás allí, no es tan malo como parece”, dijo la orgullosa madre.

Capes dice en su biografía de Instagram que es un “adicto a la adrenalina”. La página de Instagram de Capes ha estado inactiva desde el 20 de enero.

En una biografía de su sitio web oficial, Capes enumeraba que amaba además del motocross, el snowboard, el wakeboard, el ciclismo de tierra y los viajes.