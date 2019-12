Murió Jake Burton: ¿cómo murió el deportista y padre del snowboard?

Jake Burton Carpenter, fundador de la compañía de patinetas y artículos deportivos “Burton Snowboards”, quien fuera pionero del “snowboard”, falleció a la edad de 65 años. Jake Burton murió tras batallar contra un agresivo cáncer testicular.

El deporte que hoy se conoce como “snowboard” simplemente no existiría sin la visión de Carpenter.

El diario Boston Globe elogió a Jake como “el pionero que llevó el snowboard a las masas” y convirtió el deporte en un gran negocio y una disciplina olímpica favorita.

Según Yahoo, un portavoz de la compañía confirmó la muerte del deportista y empresario, ocurrida este 20 de noviembre de 2019.

Se estima que el patrimonio neto de Burton es de alrededor $100 millones.

Best of Snowboarding 2018DISCLAIMER! No copyright infringement intended. I hereby declare that I do not own these songs, they belong to their rightful owners. Songs: Stranger Things Theme – Luke Million Big Sean – Bounce Back Overwerk – Canon Thanks for watching 2017-09-25T21:20:26.000Z

“Es con gran pesar que comparto la noticia de que Jake falleció pacíficamente anoche rodeado de su familia y seres queridos, como resultado de complicaciones del cáncer recurrente. Fue nuestro fundador, el alma del snowboard, el que nos dio el deporte que todos amamos tanto”, dijo John Lacy, codirector ejecutivo de Burton, a través de un comunicado.

Carpenter es miembro del Salón de la Fama del Deporte de Vermont, donde en su biografía afirman que “quizás ningún Vermonter haya tenido un mayor impacto en el desarrollo de un deporte en los últimos 30 años más que Jake Burton Carpenter, quien inició las patinetas Burton en Londonderry en 1977, construyendo la mayoría de las primeras tablas de snowboard de Burton a mano”.



Jake Burton Carpenter fundó la compañía de snowboard en un granero de Vermont. En su página Burton Snowboards, cuenta la historia de la fundación de la compañía.

Designed and Tested by Jake Burton CarpenterThe latest release of apparel to enjoy your lazy (or active) days. Quantities are limited, so get on these goods before they're gone. Shop now at http://bit.ly/2NQ38AW 2019-07-15T16:13:09.000Z

“Burton desempeñó un papel fundamental en el crecimiento del snowboard desde un pasatiempo en el patio trasero hasta un deporte de clase mundial, al crear productos innovadores, apoyar a los mejores ciclistas del mundo y presionar a más centros turísticos para permitir el snowboard”, se lee en su página.

Según Vermont Guides, Burton nació en la localidad de Cedarhurst, Nueva York. Era el menor de cuatro hijos y se consideraba un “aspirante a deportista”.

Se graduó de la escuela secundaria en 1972 y una vez intentó formar el equipo de esquí de la Universidad de Colorado, pero se rompió la clavícula y dejó la escuela, regresando a Virginia y Nueva York para “preparar y ejercitar caballos de carreras pura sangre”.

“En última instancia, me di cuenta de que el negocio de los caballos de carreras de pura sangre no es algo para alguien que ama a los animales”, le dijo al mencionado sitio, agregando que en 1977 había recurrido al snowboard.

En 2015 Carpenter estuvo paralizado durante varias semanas, tras sufrir un trastorno raro llamado síndrome de Miller Fisher.

Necesitaba tubos de alimentación y máquinas de respiración y solo podía mover sus manos, según informó el New York Times.

“La vida no se trata de tener pulso”, dijo Carpenter en ese momento a The Times. “Se trata de tener amigos, experiencias y vivir. Cuando todo eso deja de existir, ya no es vida. Y no ves luz al final del túnel.



Carpenter estaba casado por más de 30 años con su esposa Donna Carpenter. Ella estuvo involucrada con la compañía de snowboard y comenzaron su romance cuando ella tenía 18 años y él 28. Tuvieron tres hijos y ella es la directora ejecutiva de Burton.

How To Improve Your Riding (Regular) On A Snowboardhttps://snowboardaddiction.com/ This is a free section of how to Improve Your Riding tutorial – http://snowboardaddiction.com/collections/all-snowboard-products/products/intermediate-riding-program-tutorial This tutorial is on how to Improve Your Snowboarding. We cover a few issues that happen to intermediate snowboarders, how to spot them and what you can do to fix it. This tutorial is mostly related to body position. If you can get your body position correct, you'll snowboard a hell of a lot better and you're gonna feel more comfortable jumping, riding the park and hitting all types of features. The Full tutorial covers: – Filming Your Riding – Ideal Turns (Advanced Sliding Turns) – Straight Legs Fixes – Counter Rotation Fixes – Un-centered Hips Position Fixes – Summary Stance: Regular Riders: Nev Lapwood And Tino Location: Whistler Blackcomb Music: URB – 02 Horn Song http://www.snowboardaddiction.com 2014-02-28T00:50:16.000Z

La pareja vivía en una casa de campo relativamente modesta en Moscú, Vermont, con un sótano en el que se puede andar en patineta.

El New York Times describió a Jake Burton Carpenter como “una especie de padrino del snowboard y el movimiento juvenil hacia los deportes de acción”.

Según el Boston Globe, cuando dejó un trabajo en Nueva York en 1977, la misión de Burton era crear una tabla de snowboard más sofisticada que la básica disponible en ese momento, que se llamaba “Snurfer”, y que solo había existido durante 12 años. Ahora es un sorteo olímpico, por supuesto.