Hallan muerta a Janet Ávalo-Álvarez: ¿quién mató a la joven dominicana?

La semana pasada familiares y amigos de la dominicana Janet Ávalo-Álvarez denunciaron ante las autoridades la desaparición de la joven, y luego de un intenso operativo por cielo y tierra para dar con el paradero de la mujer, este miércoles la policía anunció una triste noticia. La joven fue hallada sin vida.

Así lo revelaron varios medios de prensa neoyorquinos, como El Diario, donde se aseguró que las autoridades encontraron un cadáver en inmediaciones de la localidad de Wolcott, en el estado de Connecticut, que sería de la joven desaparecida el 13 de noviembre pasado.

Unidades de la policía de Waterbury manifestaron que hallaron el cuerpo sin vida a la altura de la Ruta 69, a solo unas cinco millas del sitio donde testigos vieron por última vez a la joven de 26 años.

VIDEO: Family demands answers in search for missing womanThe family of Janet Avalo-Alvarez is demanding answers after she went missing November 12. 2019-11-17T12:34:12.000Z

Aunque los primeros indicios señalan que se trataría de Janet, los médicos forenses se encuentran adelantando labores con el cuerpo, a fin de hacer el reconocimiento pleno de su identidad.



Informes de la policía señalan que la víctima, quien también era conocida en el pueblo con el sobrenombre de “Irandy”, fue avistada con vida el 13 de noviembre al salir del bar “La Guakara Taína”, del cual era copropietaria junto a su pareja, identificado como Alfredo Peguero-Gómez, y a quien las autoridades han descrito como “persona de interés” en el caso.



El hombre, quien pudiera ser sospechoso de haber cometido el crimen, fue entrevistado por la policía el miércoles pasado, pero se presume que después decidió viajar a República Dominicana y habría dejado estacionado su automóvil en el aeropuerto de Newark.

El citado medio aseguró que una prima de la joven habría confirmado ya la identidad de la dominicana.

Search continues for Janet Avalo-Alvarez — missing from Waterbury, CTLast Tuesday night, Nov. 12, at approximately 8:45, was the last time Janet Avalo-Alvarez, 26, was seen. And Waterbury Police now say her boyfriend is a primary person of interest. Late last Wednesday night, Nic. 13, after receiving the missing persons report from one of Avalo-Álvarez‘s friends and coworkers, police performed a welfare check at the residence on Ayer St. in Waterbury that she shares with her boyfriend, Alfredo Peguero-Gomez, who was the only one home. Waterbury Police Chief Fernando Spagnolo says the boyfriend told investigating officers he didn’t know where his girlfriend was. 2019-11-19T04:32:02.000Z

“Dios padre, el cuerpo es de Irandy, está confirmado, se lo dije a Isa cuando me llamó”, dijo la mujer. “Ese es el cuerpo, los familiares van de camino a identificarla, pero la Policía ya les confirmó que era ella… ¿ok?”.

Las autoridades de la localidad de Waterbury estuvieron varios días “peinando” la zona para dar con el paradero de la chica.

Investigadores esperan poder hablar nuevamente con el novio de la mujer, quien algunas fuentes indican que estaría en Los Mina, República Dominicana.



Al parecer el novio de la joven fue visto conduciendo su Toyota Corolla gris la noche de la desaparición de la joven, entre la 1:40 y las 3:20 de la madrugada.

Por ahora la policía sigue haciendo un llamado a la comunidad para que revele cualquier información tendiente a esclarecer la desaparición y eventual crimen de Irandy.

La policía ofreció una recompensa de $5,000 dólares para quien suministre datos claves para resolver el crimen.