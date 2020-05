Katie Miller, la secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence y la esposa del asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, dio positivo por coronavirus, según Bloomberg.

El presidente Donald Trump le dijo a CNN: “Es una mujer joven y maravillosa, Katie, dio muy buenos resultados durante un largo período de tiempo y, de repente, hoy dio positivo”.

En una conferencia de prensa el viernes, Kayleigh McEnany, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que un miembro del equipo del vicepresidente había dado positivo.

VideoVideo related to secretaria del vicepresidente pence da positivo a coronavirus: ¿quién es katie miller? 2020-05-09T01:22:53-04:00

McEnany continuó diciendo a los periodistas: “Hemos implementado las pautas que nuestros expertos han propuesto para mantener este edificio seguro”, según The Hill.

Los resultados de la prueba positiva de Miller se produjeron después de que la Casa Blanca revelara que el valet personal de Donald Trump dio positivo el jueves por la enfermedad.

Chuck Grassley, Joni Ernst and US Ag Sec Sonny Perdue on AF2 from DC to Iowa today. pic.twitter.com/Xgb6L7OVmU

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) May 8, 2020