¿Cómo matan los avispones asesinos?: autoridades de EE.UU. temen tras su llegada

El fin de semana, los estadounidenses comenzaron a escuchar acerca de cómo los avispones asesinos, esos extraños y mortales insectos procedentes de Asia, llegaron a los Estados Unidos. Son los avispones más grandes y venenosos del mundo y se han establecido mayormente en el noroeste del Pacífico.

En el mundo de la entomología, estos grandes insectos se conocen como “Vespa mandarinia”, o más simplemente, avispones gigantes asiáticos. Son nativos de las partes moderadas y subtropicales de Asia y parecen gustarle las áreas boscosas, según el Departamento de Agricultura del Estado de Washington.

A finales de 2019, estos grandes insectos punzantes fueron descubiertos en la Columbia Británica y en el estado de Washington. Según la WSDA, deshacerse de los avispones asesinos antes de que puedan establecerse en los EE. UU. es una prioridad debido “al peligro para la salud humana, el riesgo ecológico y los impactos en el manejo del colmenar”, es decir, proteger a las abejas melíferas ya comprometidas.

Avispones asesinos: Nueva plaga que pone en peligro a EE.UU. | Al Rojo Vivo | TelemundoLos avispones asesinos podrían poner en peligro a la humanidad y su invasión amenaza a Estados Unidos en medio de la pandemia. SUSCRÍBETE: http://bit.ly/1HwWM9Y Al Rojo Vivo: “Al Rojo Vivo con María Celeste” es una revista noticiosa que, en una hora, lleva al televidente en un recorrido a través del mundo. Es una “paella informativa” que ofrece algo para todos los gustos: noticias locales e internacionales, entretenimiento, moda, entrevistas en vivo, investigaciones especiales, notas de interés humano, salud, alertas al consumidor y lo nuevo en tecnología. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1FcNEf3 LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1xwNmKZ Avispones asesinos: Nueva plaga que pone en peligro a EE.UU. | Al Rojo Vivo | Telemundo youtube.com/c/alrojovivo 2020-05-04T23:15:19.000Z

Los avispones gigantes son conocidos por atacar las colmenas de abejas y decapitar a las abejas antes de comer sus larvas y pupas.

Sus picaduras pueden causar daño renal, necrosis tisular y shock anafiláctico en humanos, lo que puede conducir a la muerte.

National Geographic informa que “en Japón un promedio de 30 a 50 personas mueren cada año por las picaduras de los avispones”. En el 2013, cuando las poblaciones de avispones eran inusualmente altas, mataron a 42 personas en una sola provincia china”.

Según la WSDA, los avispones no son especialmente agresivos, a menos que se trate de proteger sus nidos o una colmena que están atacando. Aún así, urge avanzar en planes para erradicarlos.

Chris Looney, entomólogo del Departamento de Agricultura del Estado de Washington, dijo a National Geographic que está “muy preocupado” porque este tipo de avispón es “bastante formidable. Si no se pueden eliminar todos los nidos en un par de años, entonces el avispón gigante asiático será otra especie invasora que llegó para quedarse”, dijo Looney.



La WSDA informó que “un nido fue localizado y destruido en Nanaimo, BC, en septiembre de 2019. Un espécimen adicional fue fotografiado en White Rock, BC, más tarde ese año. Se recolectaron dos especímenes cerca de Blaine, WA, en octubre y diciembre de 2019. En conjunto, estos avistamientos aumentan la posibilidad de que el avispón se establezca en el noroeste del Pacífico”.

AVISPONES ASESINOS INVADEN ESTADOS UNIDOSALERTA AVISPONES ASESINOS INVADEN ESTADOS UNIDOS 2020-05-04T22:55:49Z

La WSDA dice que uno de los desafíos para erradicar los avispones gigantes asiáticos es la falta de trampas para este tipo de insectos, lo que dificulta saber dónde están. Tanto el estado de Washington como la Columbia Británica han comenzado una campaña para reclutar al público para informar sobre avistamientos de especies invasoras.

Según la WSDA, ninguno de los aproximadamente 150 informes del público hasta ahora han sido avistamientos creíbles. El sitio web ahora tiene fotos e información sobre varios tipos de avispones y avispas para ayudar a las personas a distinguir qué tipo de insecto ven, pero dicen que si tienen dudas, lo reporten.

Llegan los 'Avispones asesinos' a Estados Unidos | Un Nuevo Día | TelemundoVideo oficial de Telemundo Un Nuevo Día. Una nueva preocupación aparece en Estados Unidos además del coronavirus, pues llegan avispones gigantes de Asia a Estados Unidos, conocidos como "avispones asesinos". Si ven estos insectos de 2 pulgadas llamen a las autoridades. YouTube: http://www.youtube.com/unnuevodia Official page: http://www.Telemundo.com/UnNuevoDia Facebook https://www.Facebook.com/UnNuevoDia Twitter https://twitter.com/#!/UnNuevoDia SUSCRÍBETE: http://bit.ly/1ykCaDr Un Nuevo Día: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida de los famosos dentro y fuera de la pantalla. Además de los secretos más íntimos de los artistas, sus camerinos y sus hogares. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1aKzTGA LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1Bpw7JV Llegan los 'Avispones asesinos' a Estados Unidos | Un Nuevo Día | Telemundo http://www.youtube.com/unnuevodia 2020-05-04T15:36:36.000Z

Según la literatura del Departamento de Agricultura del Estado de Washington, ellos y Columbia Británica colocarán trampas de botellas en toda la región, e informan que un público muy comprometido también establecerá y controlará las trampas.

“Looney y otros investigadores están estableciendo señuelos para tratar de capturar reinas emergentes”, informó National Geographic. “En el verano, los investigadores colocarán cientos de trampas para seguir buscando reinas y obreras, que surgirían en el verano si se establecieran nuevas colonias. Luego podrían tratar de colocar collares transmisores de radio para poder rastrear las avispas hasta sus nidos y destruirlas”.

Los avispones asesinos mantienen sus nidos bajo tierra donde generan calor de alrededor de 86 grados, por lo que las tecnologías sensibles al calor podrían ayudar a localizar los nidos. El WSDA dice que será necesario rastrear los avispones hasta sus nidos para que los nidos y la reina puedan ser destruidos. Los científicos usarán trajes especialmente hechos cuando se acerquen a los nidos para evitar las picaduras mortales de los avispones.

AVISPONES ASESINOSKiller Hornets – Smithsonian Channel 2019-03-15T16:42:39Z

Looney le dijo a National Geographic sobre encontrar y matar a los avispones asesinos, “Va a ser difícil, pero sí, tenemos una oportunidad para hacerlo”.