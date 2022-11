EXATLON MUNDIAL: Las Candentes Confesiones del Equipo de los Famosos [VIDEO]

Por primera vez esta temporada de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial, el equipo de los Famosos [Rojos] cuál está formado por Iván Fernández, Estefanía Ahumada, Douglas Castillo, Caterine Ibargüen, Selene Valera, Jonny Magallón, y Elsa García se pudieron comunicar con los seguidores del programa con un en vivo por Instagram.

El pasado 12 de noviembre el equipo Rojo dijo presento en un live en Instagram donde hablaron de todo un poco. El en vivo, que duro alrededor de 30 minutos y fue moderado por el conductor del show, Frederik Oldenburg estuvo repleto de risas y confesiones de los atletas. La lluvia de saludos de los fans no se dejó de esperar y uno que estuvo al pendiente del equipo fue el exconcursante Horacio Gutiérrez, quien fue uno de los primeros en mandarles un saludo a los chicos, “Los extraño mucho, échenle muchas ganas vamos con todo ! A ganar rojos ! 👊 ❤️”

Frederik empezó la ronda de preguntas, preguntando quien de los atletas duerme más a lo que todos confesaron que el gemelo costarricense de Nueva Jersey, Douglas Castillo es el más que duerme. “Douglas se levanta, desayuna y se vuelve a dormir” confiesa Elsa con una sonrisa.

¿Iván será el próximo ganador?

Uno de los seguidores le dice a Iván que él podría ser el próximo campeón de Exatlón a lo que él le contesta “Me siento orgulloso de que gente allá en sus casas opinen así sobre mí. Me llena de más energía y más hambre, así que todos estos días vengo con más ganas de seguir comiéndome la pista”

Los Famosos [Rojos] confiesan que Aarón Matos, Esteban Castillo, Yoridan Martinez son los más fuertes del equipo contrario, al igual que las atletas, Alejandra Varela y Azul Granton, cuentan que tienen un equipazo y se complementan muy bien.

¿Romances entre los rojos? Magallón dice que son una gran familia y todos se llevan muy bien

Aunque los seguidores de los Famosos estaban felices por haber compartido con el equipo, hubo muchos que están encontrá del team. En el video del en vivo, los fans dejaron claro lo decepcionados que están del equipo Rojo [Famosos].

“La verdad prefiero no opinar hay mucho ego y arrogancia no hay nada de humildad a Rafa le hicieron la vida imposible y eso no se vale la verdad desepcionaron estos rojos 😡😡😡😡😡” “Esos no son famosos, se hicieron con su actitud prepotente y grosera, excepto Magallón el si es una persona Educada y también Duglas” “Yo soy team famosos desde el principio.Y está temporada,no es como las otras.En las otras temporadas los rojos y azules compartían sin ningún problema.Pero ahora parece enemigos y esto es simplemente un juego. Y los famosos se llevaban muy bien entre ellos.Pero Estefania se cree que es la que manda y su actitud con los demás y especialmente con Rafa,está pasanda.Esto nunca se vio en las otras temporadas”, fueron algunos de los comentarios dejados por los seguidores.

¿Qué tal les pareció el live del equipo de los Famosos [Rojo]? Déjenos saber en los comentarios. Y no se pierdan Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial de lunes a viernes a las 7 pm por Telemundo.

VIDEO COMPLETO