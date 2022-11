¿Caterine Ibargüen la mujer con más victorias esta temporada?

La atleta colombiana Caterine Ibargüen del equipo de los Famosos [Rojos] en Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial está que estremece esta temporada. La ganadora de medallas de oro olímpicas forma parte del equipo Rojo junto a Estefanía Ahumada, Douglas Castillo, Horacio Gutiérrez, Iván Fernández, Rafael Nieves, Elsa García, Selene Vera, y Jonny Magallón. La nueva edición de Exatlón está llena de nuevos retos y desafíos, algo que al parecer Ibargüen a dominado.

¿Quién es Caterine Ibargüen?

La deportista nació el 12 de febrero del 1984 en la ciudad de Apartadó, Colombia. Caterine participó en las olimpiadas de Río 2016, donde ganó su medalla de oro por salto, salto de altura y triple salto. Ibargüen se ha coronado dos veces campeona del mundo. Con tanto talento no cabe duda que la talentosa atleta sea la mujer con más victorias ganadas esta séptima temporada.

“Yo soy Caterine Ibargüen, de Colombia 🌎🙌🏻🔥Conquisté las Olimpiadas y ahora vengo con todo a conquistar #exatloneeuu aportando todo lo que el deporte me ha enseñado. ¿Estás list@ para acompañarme en este nuevo reto? ❤️💯❤️ Nos vemos en la NUEVA TEMPORADA solo por @telemundo” compartió este mensaje la hermosa atleta en su página personal de Instagram.

Caterine ha logrado en ser la mujer que ha ganado más circuitos y desafíos. Recientemente, la hermosa colombiana se ganó 2 mil dólares por ser la mujer más rápida en ganar el reto.

Arrogante y prepotente

Aunque Caterine ha tenido las victorias más ganadas y ha portado puntos al equipo de los Famosos [Rojos], mucho de los seguidores del programa deportivo la tachan como arrogante.

“Será muy buena deportista, pero no tiene cultura competitiva, es una pena,no tiene humildad,le falta unión entre compañeros,es una pena siendo un competidor de élite” “Prepotencia y arrogancia 😡” “Muy campiona y todo pero es tremenda creida lo primero que tiene que tener es humildad a mi no me gusta para nada😡” se expresan los fanáticos en las redes sociales.

¿La próxima campeona?

Y aunque Caterine no sea la favorita de algunos seguidores, hay otros que piensan que la atleta olímpica será la próxima ganadora de la edición. “Para mi que esa la proxima campeona no hay quien pueda con ella seria la primera colombiana de exatlon Estados Unidos espero sea asi y famosa” “Bueno desde el principio desde el primer juego que se dio que la vi igual que el marañón [Magallón] ellos van a ser los campeones no hay que buscar más nada” 👏👏👏👏 felicitaciones por ese porcentaje tan alto, incremento de los dos equipos❤️❤️ eres lo máximo mi niña “fueron algunos de los comentarios de apoyo hacia la colombiana.

Indudablemente, Caterine vino a competir y arrasar con la competencia más feroz de la televisión hispana. ¿Piensas que Caterine Ibargüen será la próxima ganadora de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial? ¿Crees que Caterine es arrogante cada vez que gana? Déjenos saber lo que piensan en los comentarios.

La competencia comienza a las 7 pm hora del este de lunes a viernes y los domingos a las 8 pm solo por Telemundo.