EXATLON MUNDIAL: Horacio Gutiérrez arremete contra Esteban Castillo. ¿Qué está pasando?

La quinta semana de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial, sin duda alguna fue una de las más intensas de la temporada y es que Marizol Landazuri fue la primera del equipo de los Famosos [Rojos] en despedirse de la competencia. Y mientras Landazuri se enfrentaba contra la Dra. Isabel Junio, los dos equipos [Rojos y Famosos] estaban en una batalla entre ellos. Y es que a Horacio “El Punisher” Gutiérrez no estaba muy contento como el equipo Azul se estaba saliendo de la banca mientras Landazuri y Junio competían.

“Lo que paso en la banca fue que simplemente hicimos lo que los rojos hacen todos los juegos” explicó Alejandra Varela en un clip de las redes de Exatlón.

Horacio dice sentirse furioso al ver como el equipo Azul [Contendientes] se estaba comportando

“No voy a tolerar falta de respeto de a ti, para mí y de ti y para nadie de mi equipo” con seriedad le comenta Horacio al team de los Contendientes [Azul]

A lo que el gemelo de Nueva Jersey, Esteban Castillo, le contesta “Me molestan un poco que mientan casos que yo no he hecho”

¿Qué dice el público?

Al igual que Horacio, los seguidores del programa deportivo están frustrados con todo el drama que se está viviendo en las arenas más feroces del planeta.

“Pero ¿Que falta de respeto? Da la impresión que Horacio tiene la adrelanina de ser una persona problemática, aparte de que habla y se queja muchisimo, AHHHH y le gusta chismear con las mujeres. 👎” “Consejo para Horacio, niño controle sus impulsos agresivos, eso es para su ring,los impulsos no son buenos consejeros y cuidado te sacan la tarjeta roja , no juegues con candela porque te quemas.” Fueron algunos comentarios de los seguidores hacia Horacio.

Pero los consejos y comentarios no se quedaron ahí, también la gente tuvo algo que decir, contra la atleta del equipo Azul, Alejandra Varela. “Alejandra no puedes hablar mucho porque tu eres igual 🙄” “No soporto a los azules de esta esta temporada y como es posible que producción permita que los azules vayan detrás de una puerta a escuchar falta de respeto total,y la Alejandra que no hable mucho porque es igual o peor esta temportada no me gusta para nada”

Llegaron los refuerzos para los Contendientes

Dos nuevos atletas se unieron al team Azul para darlo todo. Los Contendientes le dieron la bienvenida a Wilanier Betancourt de la isla del encanto, Puerto Rico. Tiene 26 años de edad, es entrenador y agente de bienes raíces. La segunda atleta en unirse al equipo de los Contendientes, fue la brasilera Vera Almeida, quien cuenta con 30 años, es bailarina profesional y tiene más de 17 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Sin duda alguna la cosa entre los dos equipos está que se pone color de hormiga cada semana. ¿Quién será el próximo atleta que abandonará la competencia? Déjenos saber qué piensan en los comentarios. La acción de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial comienza a las 7 pm hora del este, los lunes a viernes y los domingos a las 8 pm solo por Telemundo