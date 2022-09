EXATLON MUNDIAL: Fans critican fuertemente a los atletas. ¡Entérate aquí porqué!

La competencia deportiva más esperada de la temporada ya vuelve a sus pantallas. Después de un retraso debido al huracán Fiona que piso tierra en el caribe el 19 de septiembre y arrasó con todo por su paso, ya por fin regresa Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial. El huracán Fiona, de categoría 1 tocó tierra con fuertes vientos en la República Dominicana y logro destruir varios de las instalaciones. La producción está trabajando arduamente para reparar los daños.



Este devastador huracán dejó a miles de personas sin electricidad, incluyendo a los atletas. “No hubo luz, no hubo agua. El huracán, pues si dejo destrozos, pero estamos bien” le comentó Elsa García as su esposo.



Y es que muchos de ellos nunca habían estado en un fenómeno natural de esta magnitud.



“La verdad fue un poco difícil porque yo nunca había vivido algo así. Si llegaban momentos en la noche donde me asustaba porque era mucho el viento, la lluvia. Se empezó a inundar mi cuarto.” Le contó Douglas Castillos del equipo de los famosos a su padre.



Y como se debía de esperar, los atletas y la producción de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial portaron su granito de arena ayudando a las víctimas de esta tragedia.



“Yo vengo de repartir unos suministros en una zona aledaña al río Chavón”, compartió el presentador del programa Frederik Oldenburg. Los atletas de los dos equipos también ayudaron a repartir suministros a zonas aledañas, situada en las orillas del río Chavón. Pero lo que se supone sea algo positivo se ha visto teñido con comentarios negativos de algunos fans del programa.

Fans piden más ayuda para las víctimas

En unas de las páginas de spoilers del show se han visto varios comentarios sobre la ayuda de la producción y los atletas le están brindando a los damnificados del pequeño pueblo donde se graba el programa.



“Gente descarada que si no los exhiben no hacen nada! Ahorita hasta con cámara firmando la ayuda.. cuando fueron días gritando aquí y denunciando que ni los trabajadores tenían que comer .. hacen las cosas ya cuando se ven perdidos y abochornados !” comentó una seguidora encargada de la página.



Los atletas [Famosos y Contendientes] fueron a repartir comida, agua, productos de higienes personales, y hasta ayudaron a reparar viviendas.





“Siempre lo hacen. Como no son ellos los afectado no les importa.” Dijo una seguidora mientras otra comentó lo siguiente “No hacen la ayuda d corazón, es para ganar audiencia solamente, qué hipócritas son”



Pero los comentarios no terminaron ahí. Los seguidores de esta página se sienten frustrados por la falta de ayuda por parte de Telemundo hacia las víctimas. “Tuve que exhibirlos aquí y hasta hacerlo saber en Estambul para que hicieran algo … Gracias Telemundo hasta que por fin hacen algo ..” mientras otros dijeron lo siguiente. “Que falta de entusiasmo, no se lo creen ni ellos mismo ,se nota el vacío, cuando se hace de corazón las caras brillan.” “Tres para cargar una tabla😏, cargando zinc sin 🧤. Que show la de ellos……”.





Sin duda alguna los dos equipos se han unidad por una causa, ayudar a los afectados por el huracán. No se pierdan la nueva temporada de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial el 3 de octubre a las 7 pm por Telemundo.