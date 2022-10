EXATLON MUNDIAL: ¿Quién es Alejandra Varela?

Las chicas de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial están que arrasan con la competencia esta temporada ganando más victorias que los hombres. Una de ellas es la hermosa mexicana Alejandra Varela que, aunque ella ha tenido el menor porcentaje de victorias ganadas la segunda semana de Exatlón sigue siendo una de las queridas de su equipo, los Contendientes [azul].

Quien es Alejandra Varela

La deportista de 26 años de edad, jugadora de basquetbol, es estudiante de ingeniería y entrenadora personal. La bella atleta cuenta con más de 64 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Alejandra confiesa que disciplina, perseverancia y resistencia es lo que la caracteriza como atleta. Radica con su familia en Colorado y tiene una hermosa gemela Elizabeth Varela, quien también ha participado en un programa de reality.

“Me va a hacer muchísima falta, pero sé que es algo que ella ha estado buscando y sonando desde hace mucho tiempo” comenta entre lágrimas la hermana gemela de Alejandra

¿Quién inspira a Alejandra Varela?

Alejandra cuenta que su mayor inspiración en la vida es su mamá. “Una de las personas que me han inspirado en la vida es definitivamente mi mamá.”

“Alejandra es una niña que ha sido, siempre ha estado a mi lado, ha sido un soporte emocional muy fuerte” dice su madre.

Y es que el padre de Alejandra falleció, algo que sé le ha hecho difícil a la mexicana. “Lo más duro para mí ha sido definitivamente perder a papá” cuenta Varela

“Yo tengo la esperanza de que cuando Alejandra esté en Exatlón recuerde y tenga siempre presente que lo que ella es y de una buena pelea” añadió la madre de Alejandra.

Alejandra solterita y sin compromisos

Por el momento no se sabe si la modelo mexicana está soltera, pero hay rumores de un lindo romance entre ella y uno de los gemelos de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial, Estaban Castillo. En una entrevista exclusiva con AhoraMismo, la primera eliminada del programa, Lilian Duran habla de un posible romance entre Alejandra y Esteban.

“Pues no, más pongan atención que puede haber más parejitas por ahí.” Cuenta Duran.

“No, no de hecho, pues creo que hasta se ven bonitas parejas porque si te fijas los dos tienen gemelos. Ale tiene una gemela, Esteban tiene un gemelo. Y dentro de la casa ósea a mí se me hacía como que bien curioso, como que siempre estaba muy atento y ella también es como de carácter muy fuerte, pero le encantaba que [él] estuviera ahí. Pongan ojo.” Añadió la entrenadora personal.

¿Te gusto conocer un poco más de Alejandra? ¿Será que veremos romance entre Esteban y ella esta temporada? Déjenos saber en los comentarios. La competencia comienza a las 7 pm hora del este y los domingos a las 8 pm por Telemundo.