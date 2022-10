EXATLON MUNDIAL: ¿Quién es la primera eliminada de la temporada? Entérate aquí

El primer duelo de eliminación de la temporada fue mixto y es que la competencia ‘más feroz de la televisión hispana’ ya tiene a su primer eliminado, se trata de la entrenadora de boxeo Lilian Duran. La mexicana de Nueva York fue la primera mujer en ser eliminada de la competencia. Duran se enfrentó con la ecuatoriana de Nueva York Marizol Landazuri en el circuito de picadero de carros en la cual la atleta ecuatoriana arraso.

“Para mí, cuando recibí la noticia de venir a Exatlón lo primero que pensé fue ‘qué emoción porque es un sueño para cualquier atleta.’ Yo del equipo azul me llevo una familia, mucho aprendizaje, porque cada uno de ellos son personas muy, muy, muy especiales, y pues para mí compartir cada momento con ellos es una experiencia para toda mi vida. Es algo que va a seguir adelante” compartió Lilian Duran.

Lilian se fue con el amor y el apoyo de sus compañeros. “Lili demostraste de que estás hecha” le dijo la bella argentina Azul Granton mientras todos abrazaban a Duran.

La competencia evoluciona

Los equipos comenzaron esta semana con nuevos retos y con un nuevo contendiente, ya que Junior Díaz tuvo que decirle adiós a la competencia tras una grave lesión en el pie.

“En verdad no tengo palabras para explicar este momento. Un momento que en verdad no me lo esperaba, no me esperaba esos resultados tampoco del doctor. Me siente sumamente como impotente tanto que entrene y trabaje para estar aquí y primero era el hombro que me estaba molestado, se me salía era sumamente difícil competir, así después esta lesión en el pie estoy destrozado y me siento muy mal, muy mal” comento el atleta dominicano.

Bienvenido a Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial

Su nombre es Yoridan Martínez, de 27 años de edad. El jugador de beisbol cubano de California es empresario, con más de 900 mil seguidores en sus redes sociales y dice está listo para la batalla. Martínez tuvo su primera victoria con el tiempo más rápido entre los hombres de su equipo con un minuto y cuarenta y tres segundos.

Estados Unidos VS México

En el adelanto del nuevo capítulo de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial las cosas se ponen color de hormiga. Marizol Landazuri ataca al actor mexicano Rafael Nieves y dice “Si a mí me preguntan en este momento a quien quisiera eliminar yo claramente, a voz abierta diría a Rafa. No sé si ustedes como equipo hace algo, pero por mí en lo personal no hace nada”. La ecuatoriana dice que él tiene que encajar un poco más con su equipo [Contendientes]

Y por primera vez en la historia de Exatlón los equipos jugarán para formar un nuevo equipo, la selección de Exatlón Estados Unidos, quienes competirán contra Exatlón México.

La competencia comienza mañana a partir de las 7 pm hora del este por la cadena Telemundo. ¿Esperaban que Liliana fuera la primera eliminada? ¿Están listos para ver a Exatlón Estados Unidos competir contra Exatlón México? Déjenos saber en los comentarios.