EXATLON EEUU: ¿Nuevos romances entre los atletas? Entérate aquí quienes son

Esta temporada de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial está que pica y se extiende. Los nuevos circuitos están de otro nivel, los roces continúan y al parecer nuevos romances están viento en popa. Los atletas están conviviendo juntos 24 horas al día, 7 días a la semana y entre los desafíos, la practica y todo lo demás, siempre hay uno que otro atleta que se enamoran. Y aunque hay problemas entre algunos atletas del mismo equipo, también al parecer hay bellas relaciones creciendo.

¿Habrá romance entre Aldo y Azul?

No cabe duda que Azul Granton, la hermosa Argentina de 23 años de edad, es una de las favoritas del público, al igual que Aldo Tamez De Nigris el atleta mexicano quien tuvo el porcentaje más alto de victorias en la primera semana de estreno, con un 60% y los dos han formado una linda amistad.

En un video publicado en la página oficial de Exatlón Estados Unidos por Instagram se puede ver a Aldo y Azul ejercitando juntos, algo que capto la mirada de los seguidores.

“Yo me pasó viendo a los chicos dentro la casa, pero e de confesar que cuando está Aldo y Azul juntos quisiera que la camara se quedara solo ahí jajajaja los shippeo 😍 ayer Aldo pegó su colchón al lado del de Azul, pero ya no se vió más 😏 me quedé picada 🤭” “Insisto 👉 ALDO y AZUL van a terminar siendo pareja yyyy de las favorita de #Exatlon 👏🥰” nos encanta ver a aldo y azul juntos😍” son algunos de los tantos comentarios de los fans. Sin duda alguna son los favoritos de muchos.

En Exatlón se encuentra el amor

En previas temporadas de Exatlón Estados Unidos ha sido el lugar donde muchos de los atletas han encontrado el amor. Aunque su romance duro poco, la reportera colombiana Jessica Cediel y Mack Roesch se conocieron en el programa deportivo, al igual que Jeyvier Cintron y Viviana Michell.

¿Un sueño entre amigos?

La ecuatoriana Marizol Landazuri quien se encuentra en la boca de muchos por sus roces con el actor de televisión Rafael Nieves, aparentemente está soñando con su compañero ‘La Torre Boricua’ Iván Fernández.

“Soñé toda la noche con un hombre y al final que me desperté de mí sueno sabia que era Iván. Decía ‘Ay Iván’” le cuenta Marizol a sus compañeros mientras desayunan en la villa de Exatlón.

“Ey, ey, ey, pero bueno o malo” le pregunta Iván a Landazuri.

“Cosas buenas, pero no sabía quién era.” Le contesta la atleta.

“Ah era como que tenía la cara tapada. ¿Y me lo puedes contar o no? Le pregunta Fernández.

“No” le contesta Marizol, y en forma de broma sus compañeras del equipo rojo le decían es que para que se vuelva realidad.

“Claro es para que se haga realidad” confirma Marizol.

A lo que ‘La Torre Boricua’ le contesta “Los sueños se hacen realidad, así que ten cuidado”

¿Será que esta temporada tendremos nuevas parejas entre los atletas? Vamos a ver que pasara. ¿Creen que pronto habrá romance entre Aldo y Azul o entre Iván y Marizol? Déjenos saber en los comentarios. La emoción de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial comienza diariamente a las 7 pm hora del este por Telemundo.