EXATLON MUNDIAL: ¿Quién es Azul Granton?

Una de las competidoras que se ha convertido en una de las favoritas del equipo de los Contendientes y se ha robado el corazón de muchos es la bellísima argentina Azul Granton.

¿Quién es Azul Granton?

La modelo de 23 años radica en la ciudad de México, y representa a la ciudad de Houston, Texas. Azul es patinadora e influencer y cuenta con más de 4.1 millones de seguidores en sus redes sociales. “Unos de mis grandes sueños en mi vida es ser una gran actriz, algún día estar en las mejores plataformas y en el cine” cuenta Azul.

Azul se une al equipo de los Contendientes [Azul] cuál está formado por José Kuthy, Cynthia Castillo, Aarón Matos, Esteban Castillo, Isabel Junio, Aldo Tamez, Alejandra Varela, y el nuevo miembro del equipo, el cubano Yoridan Martínez.

Una motivación familiar

Azul cuenta que su mayor motivación para esta competencia es su familia. “Mi mayor motivación es mi familia, porque ellos siempre me apoyan y me dan toda la fuerza que necesito, siempre están ahí para alentarme y para acompañarme.” Su familia la describe como una mujer sensible, cariñosa, atenta, una gran luchadora, chica única que le gusta competir.

Una estrategia única

“La estrategia que voy a implementar es la que tengo que usar: en el amor y la guerra todo se vale” cuenta Azul. “Lo menos que me gusta de mí es que soy un poco, bastante impaciente” dice la deportista.

Aunque en la primera semana de estreno Azul solo tuvo el 33% de victorias ganadas, ella ha demostrado ser una de las Contendientes que el público quiere y aprecia.

“Vamos con todo mi Azul,a seguir demostrando 🔥💙💙” “la unica da todo por él equipo como ciempre lo a hecho mi Reina 💙💙” comentan los seguidores.

“No le temo a nada. Por mi familia, por mi país, para dejarlo todo en las arenas de Exatlón” cuenta Azul Granton

Todavía no ganan la victoria

El equipo de los contendientes [Azul] aún no han ganado la villa de Exatlón, ya que el equipo de los famosos [Rojos] ha ganado todos los circuitos consecutivos [7]. El equipo azul también ha visto cambios radicalmente, Junior Díaz tuvo que abandonar la competencia por una lesión en el pie, Jose Kuthy se lastimó su hombro en el primer circuito por lo cual todavía no ha podido competir y Lilian Duran fue la primera mujer del equipo azul en ser eliminada.

Aunque hubo roces al principio de la competencia con el equipo, ellos han logrado a unirse y apoyarse uno con el otro. El equipo espera muy pronto poder ganar su primera victoria contra el team de los famosos [Rojos]

No se pierdan a Azul Granton y su equipo de los contendientes [Azul] al igual que el equipo de los famosos [Rojos] de lunes a viernes a las 7 pm y los domingos a las 8 pm hora del este por Telemundo. ¿Crees que Azul esté aportando a su equipo? ¿O será la próxima eliminada? Déjenos saber en los comentarios.