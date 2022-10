EXATLON MUNDIAL: Compañeros arremeten contra Junior Díaz ¿Se va de la competencia? 

En el nuevo capítulo de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial, los dos equipos [Famosos y Contendientes] se enfrentaron al segundo reto de la temporada, el circuito del fuego y el equipo de los Famosos fue el ganador llevándose cada uno de los atletas un crucero completamente pago a las Bahamas. Por lo que quiere decir que el equipo perdedor [Contendientes] tuvo que nuevamente quedarse en el campamento Exatlón y con eso vino el drama. Y es que el dominicano, Junior Díaz, de 28 años de edad, quien representa a la ciudad de Brooklyn, Nueva York, está en la boca del lobo con sus compañeros. El beisbolista y jugador de softball tuvo un roce con su equipo después que el team perdiera por segunda la vez.

El dominicano empezó a hablar con sus compañeros en las afuera del campamento “La segunda carrera, este tuve un pequeño, no quiero poner excusas, pero tuve, como nada, no quiero abandonar al equipo, ni quiero dejar al equipo, solo me voy a beber mi medicamento para la inflamación y ponerme un chin de hielo para mañana dar lo mismo otra vez, dar lo mejor de mí.” Al parecer, el vendedor de carros se lesionó su hombro izquierdo durante el circuito de fuego

Junior fue confrontado por el resto de su equipo

“Nosotros no creemos que Junior no está siendo totalmente honesto” confesó Esteban Castillo

“Dijiste algo en el circuito que me llamó mucho la atención, me dijiste, yo creo que mañana es la última vez que compito. Y yo digo ok, puede ser que te fue mal, puede ser que ok ibas lento, no llegaste, no se te dio, no tienes estabilidad suficiente, lo que sea, pero no le puedo decir a mí que voy a venir aquí y al tercer día decir ya no compito más” enfrenta el venezolano Aaron Matos a Díaz. A lo que Junior le contesta que no quiere pasar vergüenza.

“Ese es el problema, tú no quieras pasar vergüenza, eso es lo que a ti te está preocupando” le contestó Matos

“Jamás me inventaría yo una lesión para defenderme” cuenta Junior

Nosotros sabemos, ciertamente, certeramente, 100% que tu hombro no se salió en ningún momento” confrontó Matos a Diaz.

Pero Esteban y Aaron no fueron los únicos del equipo que enfrentaron a Diaz, también Kuthy quien la noche anterior se lesionó su hombro izquierdo, le reclamo “Llevo todo el día con un rosario en la mano bro, llevo todo el día con un rosario en la mano pidiéndole a Dios que me mantenga aquí porque yo quiero darlo todo simplemente me reúso, me reúso abandonar este campamento. Me reúso a abandonar a cada uno de ustedes.”

Alejandra Varela también se une y le dice al Dominicano que tiene que ser más humilde

“Aprende a escuchar. Todos te estamos diciendo algo que hemos visto punto externo y lo único que escucho de ti es pretextos, excusas, esto, esto, esto. Son tus miedos, son tus inseguridades, son tus dudas, todo está acá (tocándose la cabeza)”.

“Me siento mal conmigo mismo, y con ello que no estoy dando lo mejor de mí. Tengo todas las habilidades y no sé que estoy absolutamente desconectado, no sé, no me siento” confiesa Diaz.

Pero las cosas no terminaron ahí, Díaz, al verse frustrado por las acusaciones de sus compañeros, arremete contra ellos. “Está bien mi gente, pero nada más no soy yo, que estamos perdiendo, estamos perdiendo mucha gente y yo sé mi problema que yo quiero, sé que le falle al equipo y mañana es otro día y voy a tratar de dar lo mejor de mí. Yo siento como que ta todo el mundo a mí. Equipo yo sé que falle, mañana es otro día”.

¿Que pasara con Junior y el equipo de los Contendientes? ¿Se irá a la casa el dominicano? Déjenos saber en los comentarios. No se pierdan Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial a las 7 pm hora del este de lunes a viernes por Telemundo.