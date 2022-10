EXATLON MUNDIAL: Chelly Cantú habla de los nuevos cambios en la villa [ENTREVISTA]

Estamos a solo días de la nueva temporada de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial y los seguidores del reality show deportivo más feroz de la televisión hispana están listísimos para su regreso.

20 nuevos atletas de los equipos de los Famosos y Contendientes se suman al reto, al igual que Frederik Oldenburg quien regresa como presentador y a él se une nuevamente Marisela “Chelly” Cantú.

La carismática copresentadora de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial está lista para la nueva temporada. Y en una entrevista exclusiva con AhoraMismo, “Chelly” Cantú cuenta que se siente feliz al regresar de nuevo a la familia de Exatlón esta séptima edición.

“Para mí es un honor como volver estar acá. Siempre es una incertidumbre porque, pues, porque uno nunca sabe si regreso o no regresa. Yo estoy por contrato, entonces cada temporada me toca firmar contrato. Gracias a dios estamos aquí y los voy a aprovechar siempre más y más y más seguir, como aprendiendo de Frederik, de la producción. Y bueno, feliz de tener otra vez el honor de estar en una nueva temporada.” Reveló Chelly Cantú.

Esta nueva temporada está llena de nuevos retos, desafíos y esto es lo que tuvo que decir la ex gimnasta al preguntarle sobre los nuevos cambios que vienen en esta edición. “Para empezar circuitos nuevos que esos vienen con cada temporada y dinámicas nuevas que vienen dentro de los circuitos. Va a ver dinámicas que todavía no me sé perfectamente, pero van a cambiar un poquito el estilo.”

Juntos, pero no revueltos

La atleta y ganadora de la primera temporada de Exatlón Estados Unidos en el 2018, nos cuenta los cambios que vendrán en la villa. “Por otra, la villa exatlatonica que van a estar juntos, pero no revueltos, ósea como que de cierta manera los atletas que se queden como en la parte fea de la villa van a poder ver lo bonito que se están perdiendo, por ejemplo.”

Luces, Cámara, Acción las 24 horas del día 7 días a la semana

“También van a poder estar conociendo a atletas más allá del show ósea, a través de la página de Telemundo va a encontrarse ahí como un enlace para ver Exatlón extra y vas a poder ver un poquito más de cada de uno de ellos, que yo creo que es superbueno porque la gente va a poder conectar con más cada uno de los atletas. Como si fuera un 24/7 a lo mejor no 24/ 7 pero algo parecido.” Comentó Chelly

“Vamos a ver si, pues, el atleta llora, se frustra, no pudo dormir, ósea ese tipo de cositas que al final viene y repercutan a la hora de competir.” Compartio la copresentadora del programa.

Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial se estrena este 3 de octubre a las 7 pm hora del este por la cadena Telemundo. ¿Cuál de los dos equipos es su favorito, el equipo de los famosos [Rojos] o el equipo de los Contendientes [Azul]? Déjenos saber en los comentarios.