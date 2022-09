Sin pelos en la lengua Chelly Cantú habla sobre su equipo favorito en EXATLON

Falta poco para que comience la competencia más feroz de la televisión hispana. El próximo 3 de octubre estrena Exatlón Estados Unidos Edición Mundial por Telemundo. Lo que quiere decir que muy pronto volveremos a ver a Chelly Cantú en la pantalla chica. La atleta, quien es la campeona de la primera temporada, regresa como comentarista deportiva del reality deportivo al lado del presentador Frederik Oldenburg. “[Regresamos] con nuevos circuitos, nuevos participantes, nuevas viviendas, nuevos retos”, escribió Cantú en sus redes sobre la nueva temporada que tuvo que ser pospuesta debido a que sus circuitos fueron destruidos por el huracán Fiona”. “Es un honor para mí poder seguir en este proyecto que me ha cambiado la vida y me a ayudado en muchos aspectos”.

Antes de que el programa sea pospuesto, AhoraMismo entrevistó a Cantú y reveló en exclusiva si su equipo favorito es el Rojo a los Azules.

Cabe recordar que Cantú formó parte del equipo Rojo cuando salió triunfadora en la primera temporada de Exatlón Estados Unidos. Pero existe la posibilidad que con el tiempo se haya cambiado de equipo.

Cuando le preguntamos si ella le va a los Rojos o a los Azules, Cantú respondió: “Te soy sincera, al principio como que, pues obviamente uno viene de estar en el equipo rojo entonces como que tienes esa conexión, porque obviamente son atletas que fueron profesionales igual que yo. Con el paso del tiempo yo he sentido como más bien conexión con ciertos atletas de ambos equipos”. Y agregó: “Soy morada”.

Chelly Cantú es una gimnasta profesional que compitió en las olimpiadas de Beijing en 2008

La ex gimnasta profesional participó en las olimpiadas de Beijing en el 2008. Ella fue la primera mujer ganadora de Exatlón Estados Unidos del equipo de los famosos en 2018.

Chelly Cantú habla sobre los Famosos y Contendientes

“La verdad nunca me he sentido de que quiero que ganen los rojos nada más y ya” dijo la animadora. “Los azules casi siempre son atletas que vienen con todo la ilusión con muchas ganas y eso me encanta y los rojos son mas atletas pues que no se dedican a eso. Son atletas profesionales en lo que ya están o en lo que fueron. Exatlón es una experiencia de que a lo mejor te puedes confiar por que eres profesional en lo que haces y dices esta fácil pero no esta fácil. Son cosas que me encantan de los equipos que he ido aprendiendo.”

Chelly Cantú asegura sentir una conexión especial con los atletas de los dos equipos

“Tengo la conexión con ciertos atletas y siempre me pasa lo mismo. Me gusta este azul porque esto, esto y esto, me gusta este otro rojo porque esto, esto y esto. Cada quien somos diferentes. Igual tú puedes conectar con algunos yo con otro”

No cabe duda que Chelly Cantú es fan de los dos equipos y no muestra favoritismo, algo que los seguidores del show aprecian. “🔥🙌👏💪…salidos chelly te esperamos de regreso.” Comento un seguidor en Instagram.

Chelly Cantu, Frederik Oldenburg y los 20 nuevos participantes del equipo rojo y azul los esperan con nueva temporada, desafíos y retos en Exatlón Estados Unidos Edición Mundial el 3 de octubre a las 7pm hora del este por Telemundo. ¿Están de acuerdo con Chelly? ¿Cuál es tu equipo favorito? Déjennos saber en los comentarios.