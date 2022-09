Chelly Cantú cuenta por qué los circuitos de ahora son más peligrosos [VIDEO]

Marisela “Chelly” Cantú se coronó como la primera mujer ganadora de la primera temporada de Exatlón Estados Unidos en el 2018. En exclusiva para AhoraMismo la copresentadora del programa cuenta por qué los circuitos de esta nueva temporada son más peligrosos.

“Yo veo ahora es que a lo mejor, si te caes o te tropiezas ya no está acolchonado todo”

En pasadas temporadas hemos visto varios atletas sufrir golpes en la competencia.

“Tienes que tener realmente mucho cuidado porque ahora, si, si te caes a lo mejor, te pegas con algo que te puede abrir o cositas de esas que vuelve medio intenso la competencia a diferencias de la primera temporada”

Mujeres al poder

Al preguntarle a la ex gimnasta sobre cuál circuito ella puede completar, contesto con una sonrisa “Todos. Yo los puedo hacer todos.”

En cuanto a las competencias se trata, Chelly si sabe y mucho, pues ha ganado cientos de medallas compitiendo como gimnasta desde chiquita. La hermosa mexicana también logro participar en los juegos olímpicos en Beijing en el 2008.

Apoyando a ambos equipos

Cantú, quien participo en el reality en el equipo rojo [Famosos] apoya a ambos equipos. “Te soy sincera, al principio como que, pues obviamente uno viene de estar en el equipo rojo, entonces como que tienes esa conexión, porque obviamente son atletas que fueron profesionales, igual que yo. Con el paso del tiempo yo he sentido como más bien conexión con ciertos atletas de ambos equipos”. Y añadió: “Soy morada”

Una conexión única

“Tengo la conexión con ciertos atletas y siempre me pasa lo mismo. Me gusta este azul porque esto, esto y esto, me gusta este otro rojo porque esto, esto y esto. Cada quien somos diferentes. Igual tú puedes conectar con algunos, yo con otro” cuenta la animadora.

Famosos VS Contendientes

“La verdad nunca me he sentido de que quiero que ganen los rojos nada más y ya. Los azules casi siempre son atletas que vienen con todo la ilusión con muchas ganas y eso me encanta y los rojos son más atletas, pues que no se dedican a eso. Son atletas profesionales en lo que ya están o en lo que fueron. Exatlón es una experiencia de que a lo mejor te puedes confiar porque eres profesional en lo que haces y dices, está fácil, pero no está fácil. Son cosas que me encantan de los equipos que he ido aprendiendo.” Comento Cantú.

Tras largos meses de espera, un desastre natural que destrozó cinco de los nuevos circuitos de la nueva temporada, por fin regresa a sus pantallas la competencia más feroz del mundo. No se pierdan Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial el 3 de octubre a las 7 pm hora del este, solo por Telemundo. ¿Piensas que los circuitos deberían estar acolchonados como los de la primera temporada? ¿A cuál equipo le vas esta nueva temporada, Team Famosos o Team Contendientes? Déjanos saber en los comentarios.