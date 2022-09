EXATLON MUNDIAL: Chelly Cantú aconseja a los televidentes que se cuiden [VIDEO]

No cabe duda que Marisela “Chelly” Cantú es la reina de Exatlón. La bella ex gimnasta mexicana se ganó los corazones de mucho trans convertirse en la primera mujer ganadora de Exatlón Estados Unidos en el 2018.



La presentadora regresa a la nueva temporada de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial el 3 de octubre. La temporada del reality se tuvo que posponer por causa del huracán Fiona, que destruyo todo tras su paso por el caribe y República Dominica, donde se graba el programa deportivo.



Chelly, los atletas de los dos equipos [Famosos y Contendientes] y la producción vivieron aterrados momentos por causa del huracán. “Sé que ya entro o está entrando el huracán Ian a Miami. Cuídense mucho, de acá les mando las mejores vibras. Bendiciones a todos, ustedes ya se las saben, así que hagan todo lo posible por estar bien. No salgan de sus casas y no se confíen que creo que muchas veces eso nos puede cobrar fracturas. Cuídense, cuídense, cuídense.” Dijo la deportista en su historia en la página personal de Instagram.





Y es que esta era la primera vez que muchos de los atletas fuesen testigos de un fenómeno de la naturaleza de esta magnitud.



“La verdad fue un poco difícil porque yo nunca había vivido algo así. Si llegaban momentos en la noche donde me asustaba porque era mucho el viento, la lluvia. Se empezó a inundar mi cuarto.” Le contó Douglas Castillos del equipo rojo a su papá.



“No hubo luz, no hubo agua. El huracán, pues, si dejo destrozos, pero estamos bien” le comentó Elsa García, del equipo de los famosos as su esposo.





Huracán Ian toca tierra en Cuba





CNN en Español informo “Miles de personas han sido evacuadas en la provincia de Pinar del Río, en el oeste de la isla” cientos de personas se han quedado sin hogar en Cuba.



“Por cierto, sé que ya paso por Cuba. Le mando mucha fuerza a todos los cubanos. Es duro saber que toda tu vida has trabajado por algo y que a lo mejor con un desastre natural como estos todo se pueda perder en un segundo. Nadie está exento, cuídense mucho. Recemos por todas aquellas personas que estén sufriendo en este momento. Puerto Rico sigue sufriendo, dominicanos siguen sufriendo, ahora cubanos y ahora, pues, va hacia Miami. Así que bendiciones a todos”





Atletas unidos por una comunidad





Los deportistas de los dos equipos [Famosos y Contendientes] se han unido para ayudar a la comunidad dominicana. “Estuvimos ahí porque esa gente convive con nosotros todo el tiempo. Ellos ven el show cuando lo estamos grabando”. Le compartió el presentador del programa Frederik Oldenburg a Lourdes Stephen en una entrevista para Al Rojo Vivo.



Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial regresa con nuevos retos, y con más energía el 3 de octubre a las 7 pm hora del este por Telemundo. ¿Te gusto el mensaje que le mando Chelly a los seguidores? ¿Están listos para la nueva temporada? Déjennos saber en los comentarios.