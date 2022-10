EXATLON MUNDIAL: ¿Fans decepcionados con el equipo de los contendientes? ¡Mira lo que dijeron!

Los fans de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial del team de los ‘Contendientes’ cuál está formado por Cynthia Castillo, Isabel junio, Jose Kuthy, Junior Díaz, Aldo De Nigris, Esteban Castillo, Aaron Matos Azul Granton, Liliana Duran y Alejandra Varela, al parecer no están muy contentos con el equipo. Y es que van tres retos consecutivos que los chicos han perdido.

En comentarios en la página oficial de Facebook de Exatlón Estados Unidos AhoraMismo los seguidores expresaron su frustración con el equipo azul.

“Me siento decepcionada ese grupo nadie vino a competir ni siquiera tienen coraje ni dignidad como competidores q flojera me da nisiequiera bale la pena perder dos horas en mirar esos flojos todos son unos inútiles” comenta una seguidora del show.

“Buenos días yo soy azul de corazón pero igual que muchos me siento muy decepcionada de su desempeño en estos tres programas que han pasado pienso que los participantes de los contendientes deberían ser más preparados y más concientes para competir con profesionales como lo famosos ya no quisiera seguir viendo ese desastre no solo es decir lo que hacen en sus respectivos países si no demostrarlo en los circuitos que pena este equipo está vez espero que al menos los refuerzos den la cara x los Contendientes” escribió otra seguidora otra.

Dicen que un equipo unido jamás será vencido, pero al parecer los contendientes están teniendo ya sus primeros roces

El dominicano Junior Díaz fue el primero que recibió críticas de sus compañeros. “Aprende a escuchar. Todos te estamos diciendo algo que hemos visto punto externo y lo único que escucho de ti es pretextos, excusas, esto, esto, esto. Son tus miedos, son tus inseguridades, son tus dudas, todo está acá (tocándose la cabeza)” le comenta Alejandra Varela a Diaz.

Díaz es el segundo atleta del equipo azul que tiene lesión en su hombro. “La segunda carrera, este tuve un pequeño, no quiero poner excusas, pero tuve, como nada, no quiero abandonar al equipo, ni quiero dejar al equipo, solo me voy a beber mi medicamento para la inflamación y ponerme un chin de hielo para mañana dar lo mismo otra vez, dar lo mejor de mí.” Dijo Junior a su equipo

Jose Kuthy fue el primero en lesionarse su hombro en el primer circuito de picadero de carros. Hasta ahora Kuthy sigue afuera de la competencia hasta que se recupere.

“Espero en Dios, que pueda seguir adelante. Me siento bien… ahorita no siento dolor, pero como cualquier lesión, se requiere tiempo en reposo, y lo que diga el médico” confesó Kuthy

El equipo lleva tres días en el campamento Exatlón, durmiendo en camas incómodas, bañándose con agua fría y con comida limitada. ¿Será que por fin veremos al equipo azul [Contendientes] ganarle la primera batalla contra el equipo rojo [Famosos]? ¿Se llevará la victoria por cuarta vez los Famosos? Déjenos saber en los comentarios. Puedes ver toda la acción de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial de lunes a viernes a las 7 pm hora del este y los domingos a las 8 pm hora del este por la cadena Telemundo.