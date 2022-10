José Kuthy llora inconsolable: ¿Se irá de EXATLON MUNDIAL?: “Ya valió”

El estreno de la séptima temporada de EXATLON Estados Unidos resultó ser un mal comienzo para el mexicano José Kuthy, quien se lesionó en pleno circuito, por lo que por ahora deberá permanecer en el banquillo del equipo, mientras avanza su recuperación.

Y a pesar del apoyo que el nutricionista ha recibido por parte de los integrantes del team “Contendientes”, el atleta afloró sus emociones, y en diálogo con Frederik Oldenburg, no pudo evitar el llanto al hablar de lo mal que se siente por estar en esa situación en EXATLON MUNDIAL.

“La verdad tengo mucha impotencia… perdón (por llorar), porque cuando vine a esta competencia le prometí a mi familia y a mi novia dejarlo todo. Y la verdad es que cuando pasó eso (la lesión), lo primero que dije fue: ‘ya valió, ya valió’. Todo lo que he luchado para estar aquí por… no quiero decir mala suerte, porque siento que es una prueba que me están poniendo allá arriba para levantarme más fuerte que nunca”, confesó el mexicano.

Sobre su estado de salud tras el tirón que sufrió en el circuito del cementerio de carros, el Contendiente dijo estar mucho mejor, pero lastimosamente mencionó que deberá permanecer más días fuera de la acción mientras sus doctores así lo indiquen.

“Espero en Dios, que pueda seguir adelante. Me siento bien… ahorita no siento dolor, pero como cualquier lesión, se requiere tiempo en reposo, y lo que diga el médico”, dijo José Kuthy.

El atleta del equipo Azul, que actualmente está durmiendo en el Campamento, en medio de icomodidades, reconoció de paso que ver desde afuera a sus compañeros luchar sin poder echarles la mano, le parte el alma.

“También me duele que no pueda apoyar a mi equipo, y siento que estando sentado ahí, y verlos competir, no me queda más que trabajar y motivarlos… me siento con mucha impotencia”, afirmó el mexicano, de 26 años.

El deportista también ha recibido muestras de cariño y apoyo por parte de sus fans en redes sociales, quienes no han parado de desearle buenas energías a fin de que pronto se recupere y esté de vuelta mostrando su poderío.

Dinos que piensas de las palabras de Kuthy y si crees que su falta dentro del equipo ha sido una gran baja para los Contendientes, especialmente tras la nueva derrota que sufrieron en la segunda gala de la “Competencia más feroz del planeta”.