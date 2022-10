EXATLON MUNDIAL: Marizol Landazuri llama a Rafael Nieves ‘Estúpido’ Entérate porque 

La tensión en el equipo de los famosos [Rojos] está más tensa que nunca. Y es que Marizol Landazuri arremete nuevamente contra el actor mexicano Rafael Nieve y hasta lo llama estúpido.

“Chicos, ya debemos de dejar esos chistes amargos, de tratar de ofender a los del equipo. No podemos hacer eso” empieza Landazuri a comentarle a sus compañeros. “Que él dice (apuntando a Rafael) tú dices, que yo no pongo excusa por lo del hombro, ya debemos de dejar esas cosas por qué eso se ve mal, somos personas profesionales. No importa Rafa no importa.” Continúa Marizol

“No te lo tomes personal” le contesta Nieves a Landazuri

“No me lo tomo personal, pero es que tú eres un estúpido y lo sabes” le dice Marizol a Rafa

“Marizol en no te está ofendiendo Marizol tranquila” se escucha uno de los atletas decirle a la ecuatoriana.

“No, no, no, Mira, tómalo como quieras, ese es tu problema” continúa hablando Marizol.

Cathrine y otros del team tratan de calmar a la atleta “Mari, Mari ya”

“Es que lo que pasa” trata de explicar Marizol

“Yo jugando en mi carrera por ti y me hablas así” le responde Rafa.

“¿Qué te pasa? Yo acabo de ganar mi punto. ¿Qué te pasa?” se expresa Landazuri mientras alza su voz

“Pero estamos hiendo por ti.” Le responde Nieves

“Que te pasa pareces ignórate, que te pasa, ubícate” molesta le contesta Marizol a Rafa.

Al perecer la discusión entre ellos dos se pone tan caliente que sus compañeros del equipo azul se ponen a escuchar lo que está pasando.

“Él no puede buscar un motivo para ofender una persona, me entiendes”

“Mari me estás haciendo ver mal, estaba jugando por ti.” Le contesto por último Nieves

“Hubieses haber perdido.” Añadió la deportista. La discusión terminó con Rafael y los otros atletas separándose de Marizol.

Los roces continúan

Landazuri se encuentra supermolesta con Rafael, ya que esta es la segunda vez que ataca al deportista. “Si a mí me preguntan en este momento a quien quisiera eliminar yo claramente, a voz abierta diría a Rafa. No sé si ustedes como equipo hace algo, pero por mí en lo personal no hace nada”. Landazuri comenta que el actor tiene que encajar un poco más con el equipo de los famosos.

La tensión está tan fuerte que los seguidores del programa también tiene su opinión

“Que le pasa a Marisol que Rafa no le hizo nada no tiene porque llamarlo estupido porque gano su punto, es una grosera que se controle que la veo desubicada me alegro que la dejaran hablando sola” “Ella es una atrevda le dijo que el era un estupido eso es falta de respeto se ve que es problematica. En la casa de los famosos el fe un chico tranquilo ya ella se me salio me importa poco si ella gana o pierde.” Comento un fanático.

También hubo fans que salieron a la defensa de Marizol. “Soy full rojo pero la verdad no se mira bien que rafa se ponga a pelear con una mujer.” “Siempre dónde está Rafa hay problema igual que en la casa de los famosos” cuenta otra.

No cabe duda que la temperatura y la competencia están que arde. No te pierdas Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial de lunes a viernes a las 7 pm y los domingos a las 8 pm hora del este por Telemundo. ¿Creen que el equipo rojo se siga dividiendo? Déjenos saber en los comentarios.