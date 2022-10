¿El equipo rojo dividido? ¿Qué está pasando con los famosos?

El equipo de los famosos está más fuerte que nunca ganando siete victorias consecutivas, pero al parecer todo lo que brilla no es oro, ya que hay problemas con algunos de sus atletas. El famoso actor mexicano y atleta del equipo rojo, Rafael Nieves, está teniendo roces con sus compañeros de su equipo [Famosos] Una que tuvo mucho que decir es la atleta olímpica ecuatoriana Marizol Landazuri. En un adelanto del próximo capítulo de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial, Landazuri comenta lo siguiente. “Si a mí me preguntan en este momento a quien quisiera eliminar yo claramente, a voz abierta diría a Rafa. No sé si ustedes como equipo hace algo, pero por mí en lo personal no hace nada”. La ecuatoriana dice que el actor tiene que encajar un poco más con su equipo [Famosos].

Los fans también de acuerdo con Marizol Landazuri

Los seguidores del equipo de los famosos al parecer quieren que Rafa sea un poco más humilde “Soy del equipo ♥️ pero ya Rafa está callendo mal hasta a su propio equipo ya conozco su actitud altanera porque así fue en La Casa De Los Famosos no se porque si a principio no hacía puntos ganó 2 carreras y se cree el mejor Rafa ubícate y se humilde” comentó una seguidora en Facebook, mientras otros comentan “Yo estoy deacuerdo soy roja y me cae mal ese rafa no creo q llegue lejos así como ba es el que tiene el mas bajo puntaje ojalá salga pronto”

De La Casa de los Famosos a Exatlón Mundial

Rafael Nieves está acostumbrado a los realities y es que el boxeador participo en ‘La Casa de los Famosos 2’ en la cual conoció su hermosa novia, la modelo Julia Gamma. En una entrevista exclusiva con AhoraMismo el presentador de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial Frederik Oldenburg comento “Estoy seguro de que la está extrañando mucho”.

La bella brasilera le dedico un mensaje muy especial a Nieves por el día de su cumpleaños “Amor de mi vida, feliz cumpleaños, hoy más que nunca quiero expresarte lo tanto que te admiro, por tu fuerza, por tus valores, por tu corazón, es un honor para mí compartir mi vida contigo, definitivamente eres lo mejor que me ha pasado.

Oldenburg también admite que “A Rafael Nieves, que le costó adaptarse al cambio de ritmo” y agrega “Rafa tuvo que esforzarse mucho al principio, pero siento que ya se está asentando”

Más feroz que nunca

La competencia se pone más intensa con nuevos retos y por primera vez en la historia de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial los equipos jugarán para formar un nuevo equipo, la selección de Exatlón Estados Unidos, quienes competirán contra Exatlón México. La acción comienza cada noche a las 7 pm hora del este por la cadena Telemundo. ¿Crees que Rafael Nieves se debería irse de la competencia? ¿Debería ser él un poco más humilde? Déjenos saber en los comentarios.