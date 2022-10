EXATLON EEUU ¿Triángulo amoroso en el equipo de los Contendientes?

La competencia entre los azules [Contendientes] y los rojos [Famosos] está más fuerte que nunca, con los Famosos ganando victoria tras victoria. Y es que esta temporada promete ser diferente a las anteriores. Los azules, por otra parte, se siguen esforzando para ganar los retos. Y eso no es lo único que quieren ganar algunos de los Contendientes, al parecer hay dos atletas del equipo azul que se quieren ganar el corazón de la deportista Azul Granton.

¿Aarón y Azul?

La hermosa Argentina Azul Granton parece estar en la mira de dos Contendientes de su equipo, Aarón Matos y Aldo De Nigris. La influencer que radica en la ciudad de Houston, según parece, está jugando por la victoria y por el amor.

En un video publicado en las redes se puede apreciar a Azul y al Venezolano Aarón Matos en la cocinada platicando y aparentemente Aarón está tratando de conquistar a Azul.

“Dime lo que está pasando?” Aarón le bromea a azul a lo que ella le contesta “A mí nada”

“¿Ah no? Aarón le responde.

“¿A vos qué te pasa?” le pregunta Granton al atleta de su equipo. Entre risas y coqueteos, Aarón le responde “No sé a vos, ¿Qué te está pasando? ¿Decidme?”

“Yo nada, yo estoy tranquila” le responde la modelo.

“Ya deberías de dejarme en paz ya” Aarón continua

“¿Vos?” Sorprendida Azul le pregunta.

“Si” le contesto el venezolano

“Cálmate” le dice Azul a Aarón

Sonriéndole y con una mirada Aarón le dice “Eso es lo que yo digo de ti”

Azul le dice a Aarón que él quiere que pasen cosas donde no están pasando. A lo que él le contesta “Mira no. Si vos querés algo háblame claro”

“¿Ah no puedo creer, me estás dando vuelta tú? Ay, esa es tu manera de conquistar.” Le responde la influencer. Sonriendo y en charla, Aarón le contesta “No, no. ¿Ah quieres que te conquistes o qué?”

“No, pero a mí no me pasa. Vos vez fantasmas donde no los hay.” Cuenta Azul

“Eso es lo que me estás tratando de decir” le contesta en deportista

“No es que realmente no pasa nada. No sé qué quieres que pase” le dice Azul

“Eso te estoy preguntando yo a ti. Tampoco que me voy a hacer el difícil por qué” añadió Aarón

Sorprendida y también sonriente, Azul le contesta “¿Ah sos vos que se tiene que hacer el difícil? No te puedo creer, te juro sos inteligente, sos inteligente y vos lo sabes”

¿Aldo y Azul?

Azul y Aldo también han causado rumores de romance. Ya que se le vio a la parejita ejercitando juntos y esto ocasiono que los fans especulen de una relación entre ambos atletas del equipo azul [Contendientes]

“Más contenido sobre ellos porfi 😍” comenta una seguidora en Instagram

Al igual que hay fans del show quienes apoyan a Azul y a Aldo, también hay algunos quienes están decepcionados y dicen que se deben de enfocar más en la competencia que en el amor.

“ Pónganse a entrenar más fuerte y dejen de perder más 😖😖😖si no muchos de nosotros los que somos fans de ustedes estaremos cada ves más decepcionados 🙁 ganan una ves y pierden 4 días consecutivos 😢”

¿Será que habrá romance entre Azul y Aarón o entre Azul y Aldo? La competencia y los romances comienza en Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial los lunes a viernes a las 7 pm hora del este por Telemundo.