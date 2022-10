‘Inmaduros y Vulgares’ los roces entre el equipo de los Famosos continúa 

La competencia de Extalón Estados Unidos: Edición Mundial está que arde al igual que los roces del equipo rojo [Famosos]. Aunque el equipo de los famosos este ganando todas sus victorias, el equipo sigue divido más que nunca. Y esta vez en una conversación en la villa de Exatlón, Rafael Nieves, Elsa García, Horacio Gutiérrez y Douglas Castillo hablan de algunas de sus compañeras de su equipo y las cosas se ponen fuerte.

“Ego alguna de las chicas” empieza Rafa a contar.

¿“Allá? ¿Cómo ego?” le pregunta el atleta mexicano Horacio Gutiérrez. A lo que Rafael le responde “No, que ellos (El equipo de los Contendientes) notan”

¿De aquí, Por qué? Horacio, confundido, le sigue preguntado a Rafael.

“Si, pues eso me dijeron” le contesta Nieves.

¿Pero, ego de qué? Le sigue preguntando Gutiérrez

“Pues no se es, me dijo Aldo, güey” le dice Rafa

“Si, pero es que nadie conoce a nadie” le contesta Horacio al deportista.

“Uno juzga por lo que ve en los enfrentamientos” cuenta Douglas Castillo, uno de los gemelos de Nueva Jersey.

“Exacto” comenta Elsa. Castillo continúa con la conversación “Pero, pues, lo que se ve en los enfrentamientos a veces…” en este momento Elsa lo interrumpe y le dice “Si, yo soy seria en los enfrentamientos y a lo mejor han de decir que soy una mala persona” Rafael le pregunta que si apoco es seria.

Douglas Castillo le explica a Elsa que ella nunca se comporta grosera. “Pero es que tú nunca te comportas de una manera como fea. Hay otras chicas aquí que si tienen comentarios un poco vulgares”

Elsa les cuenta a los chicos “Es que aparte te digo yo no estoy acostumbrada hacer eso. Ósea para mí uno compite y gana el mejor y se acabó. Ósea, no existe eso para mí, ni en mi deporte, entonces, pues, no, no lo hago. No estoy acostumbrada.”

“Si yo también estoy más con eso, lo otro no sé si es inmaduro, innecesario, vulgar.” Aclara Douglas.

“Pues vulgar güey, innecesario. Estamos compitiendo, jugando” añadió Nieves

No son los primeros roces de la competencia

Rafael y Marizol Landazuri también ya han tenido problemas esta temporada.

“Si a mí me preguntan en este momento a quien quisiera eliminar yo claramente, a voz abierta diría a Rafa. No sé si ustedes como equipo hace algo, pero por mí en lo personal no hace nada” la ecuatoriana comenta que el actor tiene que encajar un poco más con su equipo.

Seguidores Divididos

Los seguidores del programa se encuentran divididos al igual que el equipo, con unos apoyando a Rafael y bueno muchos contra el actor también. “Vamos Rafa muy bien, ellas deberían ser más humildes y no menospreciar a las del equipo azul porque hoy estás arriba y luego abajo se llama tener los pies en la tierra #teamrafaelnieves ❤️💪🏻 “ hasta que llegó un chismoso a exatlon para desmejorar el programa. que siempre nos tenia pendientes de una sana competencia. siempre es cierto el dicho que una manzana podrida daña las demás. ahí está el vivo ejemplo con Rafael.” Comenta una fan decepcionada.

Sin duda alguna la competencia y las discusiones entre los equipos se están poniendo cada día más fuerte. Vive la emoción de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial de lunes a viernes a las 7 pm hora del este por Telemundo.