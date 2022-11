EXATLON MUNDIAL: Alejandra Varela, ¿Engreída y prepotente?

Las arenas más feroces del planeta se están viendo opacadas por el drama entre los atletas de ambos equipos esta temporada en Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial. Y es que los roces no parecen terminar. Esta vez Alejandra Varela del equipo de los Contendientes [Azul] y Caterine Ibarguen del equipo de los famosos [Rojos] se enfrentaron en un, dime y di retes.

La cosa está que arde en Exatlón

Alejandra abiertamente se queja con el equipo de los Famosos por ellos haber ganado la Villa Exatlón. Y es que los Contendientes piensan que ellos no se ganaron la Villa, sino que ellos, su equipo, se la dieron.

“Estamos muy enojados y no la ganaron, nosotros la entregamos,” le dice Alejandra a los Famosos.

“Nos está quitando mérito. No, no las entregaron nosotros, se las quitamos. De punto por punto se las quitamos nosotros”, le contesta Horacio Gutiérrez a Alejandra y a su equipo [Azul].

“Lo que eso dice, nosotros lo hicimos mucho mejor que ustedes ayer,” le contestó la campeona Olímpica Caterine.

A lo que Alejandra le responde “Pues que disfruten esta semana porque la que viene va a hacer para nosotros nuevamente”

Acusan a Alejandra de ser engreída

Con los comentarios hechos por Alejandra contra los Famosos, los seguidores del equipo Rojo no están contentos y arremeten contra la jugadora de basquetbol.

“Alejandra es insoportable su forma de hablar tan irritante” “Esa Alejandra cae pésimo es bien orgullosa y engreída” “Pobrecita esa Alejandra se cree la gran cosa pon te a entrenar p k des punto eres pura lengua. A llorar a su casa” “Hay azulita tan prepotente entregaron mangos la perdieron y para la otro esta por verse no te creas tan buena ASI decian muchas y luego de lastiman algo Les pasa ASI q no hables tonterias mejor callateeeee alejanbra ya 😂😂😂😂” fueron algunos de los comentarios de los seguidores de los Famosos contra Alejandra.

A la defensa de los Famosos

“Muy bien Horacio!👏👏👏👏 así se contesta, Ustedes se la ganaron. Al igual que ellos también tiene el derecho. Le quedaron grande esas palabras a Alejandra, si lo que quiso fue subirse el ego 😂😂😂😂 Team Famosos 🤜🏻❣️🤛🏻” comentó una seguidora en el video clip posteado por Telemundo. “Ojalá pierdan para que se les baje ese ego a los azules. No pueden decir que les regalaron la villa porque cada equipo lo deja todo para poder ganar. Creo que a los azules no les hubiera gustado que les digan nosotros le regalos cualquier beneficio,” “ Lo peor en una persona es la negación.. no regalaron nadaaaaa. Fue peliada y el que gano lo hizo dignamente. Al igual el que perdió lo hizo dignamente,” escribieron otras en la página oficial de Instagram del programa.

¿Que pasara con la rivalidad de los equipos? ¿Ganarán la Villa Exatlón el equipo de los Contendientes [Azul]? Déjenos saber su lo que piensan. No se pierdan Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial de lunes a viernes a las 7 pm y los domingos a las 8 pm hora del este por Telemundo.