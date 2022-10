EXATLON MUNDIAL: ¿Famosos o Contendientes, quién le dice adiós a la competencia?

Las eliminaciones de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial se ponen cada vez más intensas. Y es que el equipo de los Contendientes [Azul] ya tuvo que decirles adiós a tres de sus atletas. La entrenadora personal de México, Lilian Duran, fuera la primera en ser eliminada, seguida por José Kuthy de San Francisco, California y la más reciente eliminación de Cynthia Castillo. La mamá de tres, quien al igual que Lilian compitieron contra la ecuatoriana Marizol Landazuri de Nueva York.

Los fans dan sus predicciones

Los atletas de ambos equipos han estado trabajando arduamente en los retos y desafíos para mantener el mayor porcentaje de victorias y no estar en peligro de eliminación, algo que los seguidores se han dado cuenta.

“Se supone que salga uno de los rojos porque entonces no vale la pena ver la competencia” comento un seguidor. “Si se va un azul el del pelito rubio ya se quiere ir según dijo el tiene nostalgia”, “Los rojos tiene mucha gente q no están dando puntos y los azules todos dan puntos Ayi está el problema x lo q los azules ganan y ojalá rojitos no dejen pegar otra pálida como las de anoche vamos padelante confiamos en ustedes rojos asta el final🙏🙏” fueron algunos de los comentarios de los seguidores del programa más feroz de la televisión.

Y es que los fanáticos piensan que se debe ir Aldo De Nigris de los Contendientes o Rafael Nieves del equipo de los Famosos

“de mi parte cree yo un rojo Rafa pero que te mal que gane el mejor.Amen Amen Amen” “Rafa no se está haciendo. Pues así lo determinaron los médicos. Ahora está compitiendo porque le dieron el alta médica y haci está dando puntos a su equipo. Él celebra pero brinca en una sola pierna,como todos. Los felicita,pues es parte del equipo, cuando no estaba felicitándolos y celebrando también lo criticaron y ahora que lo hace también. Soy roja pero creo que se va un rojo, Dios quiera me equivoque.” “Ése payaso de Rafa hojala lo eliminen x el show que esta haciendo de que le duelen las piernas. Pero no han notado que cuando celebran la victoria de uno de ellos como brinca como si nada x eso deseo que lo eliminen por farsante 👎👎👎🤡🤡” son los comentarios del los fans hacia el actor mexicano Rafael Nieves.

Mientras que otros piensan que Aldo será el próximo en abandonar la competencia. “Mañana domingo,,sale Aldo,que pena es buen jugador” “Es el domingo yo creo y se va un azul po en verdad yo no se ni cuando son las eliminaciones sin son lunes ho domingo” Si se va un azul el del pelito rubio ya se quiere ir según dijo el tiene nostalgia”

Los ‘Domingos de Eliminación’ fueron reemplazados por ‘Domingos de Sentencias’. Los lunes serán para la eliminación. ¿Quién le dirá adiós a la competencia el lunes de eliminación? ¿Será un Azul [Contendiente] o un Rojo [Famosos].? Déjenos saber en los comentarios. La acción deportiva de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial comienza a las 7 pm hora del este de lunes a viernes y los domingos a las 8 pm por Telemundo.