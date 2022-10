EXATLON EEUU: Lilian Duran confiesa que la convivencia con Junior Díaz fue “Muy difícil”. Entérate de todo lo que dijo. [VIDEO]

Esta temporada de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial está cargada de mucha acción, romance y dimes y diretes. La hermosa mexicana Lilian Duran del equipo de los Contendientes, quien fue la primera eliminada de la temporada, habló en exclusiva con AhoraMismo de los roces con Junior Diaz quien se fue del programa deportivo por una lesión en un dedo del pie. Y es que la salida de Junior formó conmoción entre los seguidores del show y hasta acusaron a sus compañeros del equipo azul de ‘bullying’

Al preguntarle a la entrenadora personal de los comentarios de los seguidores, esto fue lo que ella tuvo que decir al respecto “Pues mira, la verdad es que hay que ser muy objetivos. Hay que aceptar nuestras responsabilidades, creo también. Así como yo te puedo decir, ‘si estoy lesionada’ pero puedes dar más o puedes o pudiste haber dicho algo. Creo que él nunca se integró como muy bien porque él nos decía que a él no le gustaba, como la cámara.”

¿Junior quería irse de la competencia?

“Queríamos como confrontarlo, platicar con él realmente, realmente platicar y él se alejaba. No le gustaba estar, pues creíamos que a él no le gustaba estar en la competencia o algo así y por eso había dicho lo del hombro.” Comento Lilian.

“Yo después vi que en una entrevista que Ale dice como que ‘Junior come, no limpia y solo duerme’ y era real”

Los Contendientes divididos

“Fuera de que, una cosa es que, para formar parte de un equipo, hay que hacer un equipo. Dentro y fuera de la competencia, por eso es Exatlón, estar con tu equipo todo el tiempo. Entonces, creo que él debe de considerar que es lo que hizo para que él se sintiera así. Y yo le dije realmente ‘Junior, ósea, si tú no te dejas conocer, si tú no te dejas no te vamos a entender’. Yo sé que puede ser horrible tener una lesión, pero si no dejas tampoco que la gente se acerque a ti. Y creo que hubo ahí uno, dos, tres pleitos, pero si fue muy difícil la convivencia con el porqué no le gustaba como estar ahí como en equipo.” Comentó Duran.

“Primero él mencionó como ‘no me quiero lesionar porque tengo algo en el hombro’. Entonces dijimos ‘ya nos los dijo a lo mejor, si lo hago mal es porque estoy lesionado desde antes’” Cuenta entre risas la deportista.

Los compañeros del equipo de Junior [Contendientes] no le creían sus lesiones. Y cuando paso eso vimos, pues, desde de antes, como que ya traía cosas que decíamos ‘no hace las cosas como creemos que deberían de ser, entonces creímos que sí, sí, se veía como si fuera una novela. Y lo malo es que nosotros también nos vimos como que mala onda, pero si pobrecito. Si cuando vimos que se lesionó, si fue un medio shock.” Habla Lilian.

La despedida del atleta dominicano fue algo que nadie se lo espero, incluyendo el mismo equipo azul

“Pues yo creo que como equipo lo que querían era que el equipo azul, pues, se fuera para arriba y sobre todo por el trabajo de los hombres, tres, dándolo, dándolo, dándolo. Y en los entrenamientos como que no lo sentíamos ahí, tampoco como que no sé. Siento que nunca se sintió como parte de, y creo que tuvo que pasar algo más feo, se volvió a lesionar más como para decir, sabes que esto ya no da. Entonces creo que muy buena para él y para el equipo. Por qué ahorita que esta Yoridan, la verdad que es un elemento buenísimo. Creo que le levanto hasta la chispa al equipo. Sé nota y los resultados lo dicen en general”

Lilian cuenta que como junior ella también tuvo que salir y ahora están sumando más las mujeres. “Uno tiene que ver, por el equipo, que bueno. Yo tuve que dar lo que tuve que dar”

¿Qué piensas de la confesión que hizo Lilian Duran hacia Junior Díaz? Déjanos saber en los comentarios.