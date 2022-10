EXATLON está rifando un viaje para que un fan vaya a la Villa: ¡Aquí cómo participar!

Este viernes los fans de EXATLON Estados Unidos recibieron una noticia que tiene a más de uno saltando en un solo pie de la alegría.

Un afortunado fan del reality show se podrá ir a conocer la Villa EXATLON en República Dominicana, si gana el sorteo que el programa está promoviendo.

Así lo reveló EXATLON Estados Unidos, a través de su página oficial en Instagram, dondse hizo el anuncio.

View this post on Instagram

“Si eres un verdadero fan de #ExatlonEEUU, esta es tu oportunidad ⭐ ¿Te imaginas ganarte un viaje para conocer “La Villa” de #ExatlonEdiciónMundial? 😯”, comentó el show. “Visita el link de nuestras historias y sigue los pasos para hacer tu sueño realidad en las arenas más feroces del planeta. 🔥❤️💙

View this post on Instagram

Sobre el concurso, telemundo dijo:

INFORMACIÓN PRELIMINAR: NO ES NECESARIO REALIZAR UNA COMPRA PARA PARTICIPAR. La compra no aumentará sus probabilidades de ganar. Será nulo en aquellos lugares donde esté prohibido. El Sorteo Exatlon, Temporada 7 (el “Sorteo”) comenzará el 14 de octubre de 2022 a las 12:00 a. m., hora del este (Eastern Time, ET) y finalizará el 14 de noviembre de 2022 a las 12:00 a. m., hora del este, (el “Período del sorteo”). Todos los horarios del Sorteo se expresan utilizando la hora del este de los EE. UU. (“ET”). Las posibilidades de ganar dependen de la cantidad de Inscripciones (tal como se define a continuación) elegibles que se hubiesen recibido. El sorteo está sujeto a todas las leyes federales, estatales y locales aplicables. LOS PREMIOS (DEFINIDOS A CONTINUACIÓN) NO INCLUYEN EL ALOJAMIENTO, EL ESTACIONAMIENTO NI EL TRANSPORTE QUE NO FUESEN LOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN.