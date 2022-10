Junior Díaz se fue de Exatlón: ¿Por lesión o bullying?

El atleta dominicano Junior Días se fue de Exatlón Estados Unidos en la primera semana de estreno. Junior se despidió de sus compañeros este viernes 7 de octubre.

Cuando estreno el reality deportivo, Junior mencionó que sufrió una lesión y eso le estaba impidiendo ganar los circuitos. Tras perder contra Team Famosos, los chicos se reunieron en la villa y empezaron ha criticar a Junior. Uno de ellos fue José Kuthy, quien se lesionó el hombro en su primer circuito, le dijo: “Yo no dependo de mi hoy, tristemente dependo de un rosario, de rezar a Diosito que me de la oportunidad de levantarme mas fuerte. Pero yo no tengo una opción…tú si la tienes”, le dijo José frente a sus compañeros. “Aquí te vemos tirando los cubos como si nada, tirando los totes como si nada. Tú no tienes que practicar [la puntería] tienes que practicar la mente, velocidad, confianza”. Aaron Matos agregó: “Tienes que poner un poco más corazón, un poco mas de entrega…comienza aplicarlo”.

Alejandra por su lado le pidió a Junior un poco de humildad. “No te conozco pero de mi punto de vista, desde mi realidad, se un poco mas humilde…aprende a escuchar”. Abajo puedes ver el momento cuando sus compañeros lo critican.

Se rumoraba que Junior estaba fingiendo su lesión

Después que los atletas del team Azul encararon al deportista de 28 años, originario de Nueva York, este les dijo: “La segunda carrera, este tuve un pequeño, no quiero poner excusas, pero tuve un tirón…no quiero abandonar al equipo, ni quiero dejar al equipo, solo me voy a beber mi medicamento para la inflamación y ponerme un chin de hielo para mañana dar lo mismo otra vez, dar lo mejor de mí”.

Pero fue Esteban Castillo, quien empezó a poner en duda la veracidad de las palabras de Junior, de quien dijo no estaba siendo totalmente honesto. También Aaron Matos insinuó que la historia del dominicano era un simple cuento para justificar que no está haciendo bien las cosas. “Dijiste algo en el circuito que me llamó mucho la atención, me dijiste, yo creo que mañana es la última vez que compito. Y yo digo ‘ok’. Puede ser que te fue mal, puede ser que ok ibas lento, no llegaste, no se te dio, no tienes estabilidad suficiente, lo que sea, pero no puedes decir que vas a venir aquí y al tercer día decir ya no compito más”, arremetió el venezolano.

Alejandra Varela continuaba criticano a Junior

Este viernes, Telemundo mostró como Alejandra Varela criticaba a Junior. “Junior se despierta come y se va acostar, luego de nuevo come y se va a costar…Junior es otro mueble aquí en la casa”.

Frederik le dio los resultados medicos a Junior frente a las cámaras y compañeros

Antes de empezar la competencia del viernes, Frederik comunicó los resultados de Junior. Tras sufrir una lesión en el pie esta semana los doctores estudiaron su lesión y evaluaron su alcance de la lesión en su pie izquierdo. “La evaluación del equipo médico y los resultados de los rayos x, arrojan Junior una fractura en la base en uno de los dedos del pie izquierdo”, anunció Frederik -en ese momento la cara de Alejandra cambia y lo mira a Junior- y continua, “El equipo médico de Estados Unidos recomienda que necesitas inmovilizar tu pie con un yeso por más de 20 días para después empezar una recuperación progresiva de tu pie izquierdo y todo esto para evitar posible problemas en tu caminar para el futuro. Lo que quiere decir Junior que hoy viernes la primera semana de Exatlón te tienes que despedir de la competencia porque esa fractura que tienes en la base en uno de tus dedos del pie izquierdo no es compatible con el formato de la competencia. siendo la primera semana y entendiendo que haz vendido con un sueño para representar a todos los dominicanos a lo largo y ancho del país. Y que has dejado todo en los circuitos porque lo hemos visto. Me duele tener que despedirte de la competencia pero la salud es lo mas importante en este momento para ti y para que tu pie sane y no tengas problemas en el futuro para caminar”.

La primera reacción de Junior fue que “no me lo esperaba, es algo sumamente duro para mí. Como lo dijiste se acaba un sueño. Esto es sumamente difícil mas que la primera semana…Dios sabe lo que hace y no se le puede cuestionar. Me da pena tener que abandonar a mi equipo y tener que dejarlo no estar ahí con ellos. Si Dios cree que esto es lo mejor para mí pues lo voy aceptar”.

Se dice que Junior se fue por bullying

En una de las páginas de fanáticos dicen que la salida de Junior se fue del show fue por bullying. Imanity Show dice que a Junior se lo ve decaído con esta lesión y sus compañeros no lo apoyan o le dicen “que todo va estar bien”. Algo que hemos visto en las temporadas pasadas entre los azules. En lugar, en esta nuevo los chicos se han reunido para criticar a Junior y que supuestamente estaba fingiendo su lesión. “Eso es una injusticia. Qué un atleta sea víctima de bulling, y no entiendo qué y sus compañeros en vez de dale las fuerza y motivación. No lo hacen por tal motivó nunca le voy a los Contendientes, se creen Reyes. 😮😮Es una vergüenza de parte de los Contendientes. Pero existe el Karma”, opinó un usuario. Otro agregó: “Me dio mucha pena lo de Junior y de la manera que sus compañeros lo trataron, pues esto sobrepaso los limites,he visto todas las temporadas y es la primera vez que veo como que un tipo de bullying, especialmente por Alejandra, espero que a ella no le pase y si ocurriera Dios quiera que tenga un buen respaldo de sus compañeros, por que lo contrario seria muy triste para ella…suerte para Junior y que Dios te bendiga”. “No recuerdo ningún equipo en temporadas anteriores (azul o rojo) que trataran mal a los competidores lesionados o de bajo rendimiento. Y miren que en otras temporadas han tenido paquetes y personas que se han tardado hasta una semana en dar su primer punto… estos chicos llevan menos de una semana y ya actuán como si llevaran un mes. Tienen mas comodidades que los chicos de otras temporadas y aun así se quejan y buscan excusas y culpables en vez de mejorar… pero por ahi dicen: El Karma siempre llega”, dijo otro.

Cabe mencionar que este canal de Imanity Show fue publicado antes de que el show de Exatlón Estados Unidos anunciara que Junior tenía que salir por una fractura en uno de los dedos de su pie izquierdo.