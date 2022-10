EXATLON MUNDIAL: ¿Junior Díaz del team Contendientes está fingiendo una lesión?

La segunda jornada de EXATLON MUNDIAL estuvo cargada de todo tipo de emociones y mucha alegría para el equipo Rojo, que nuevamente se anotó una victoria en las arenas más exigentes del planeta en el estreno de la séptima temporada de EXATLON MUNDIAL, pero los Azules regresaron al campamento EXATLON con un mal sabor de boca.

Y es que el team “Contendientes” no solamente ha tenido que lidiar con la “pérdida” de un integrante, tras la lesión que sufrió José Kuthy, quien por ahora deberá permanecer fuera de juego, sino que perdieron una nueva batalla y los roces ya empiezan a sentirse en el ambiente entre los concursantes.

Esta vez el protagonista fue el dominicano, Junior Díaz, quien no tuvo su mejor noche y a quien sus compañeros le reclamaron por no estar plenamente comprometido con el equipo e incluso estar fingiendo una lesión que no existe.

Los atletas del team Azul encararon al deportista de 28 años, originario de Nueva York, luego de que éste tratara de excusar su mal desempeño, supuestamente con una lesión que tuvo en plena carrera.

“La segunda carrera, este tuve un pequeño, no quiero poner excusas, pero tuve un tirón… no quiero abandonar al equipo, ni quiero dejar al equipo, solo me voy a beber mi medicamento para la inflamación y ponerme un chin de hielo para mañana dar lo mismo otra vez, dar lo mejor de mí”, mencionó el caribeño, quien quiso hacer creer a sus compañeros que tuvo una lesión en el hombro izquierdo durante el circuito de fuego.

Pero fue en ese momento donde ardió Troya, y los Contendientes se le fueron encima, con Esteban Castillo empezando a poner en duda la veracidad de las palabras de su colega, de quien dijo no estaba siendo totalmente honesto.

Exatlón EE.UU. 7: Junior Díaz llega al Equipo Contendientes | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Junior Díaz es de República Dominicana, tiene 28 años y es emprendedor. Comenzó a practicar deporte desde los siete años gracias al apoyo de su padre y viene a luchar por la victoria del equipo azul en Exatlón EE.UU. Edición Mundial. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/QPEpceIXltb SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT Exatlón séptima edición. Nuevos… 2022-10-04T19:30:01Z

Aaron Matos no pudo contenerse y le dejó ver que pensaba que la historia del dominicano era un simple cuento para justificar que no está haciendo bien las cosas.

“Dijiste algo en el circuito que me llamó mucho la atención, me dijiste, yo creo que mañana es la última vez que compito. Y yo digo ‘ok’. Puede ser que te fue mal, puede ser que ok ibas lento, no llegaste, no se te dio, no tienes estabilidad suficiente, lo que sea, pero no puedes decir que vas a venir aquí y al tercer día decir ya no compito más”, arremetió el venezolano.

Junior mencionó que no quiere “pasar vergüenza”, lo que todavía hizo que sus compañeros dudaran más de su supuesta lesión, hecho que el dominicano niega haber inventado.

“Jamás me inventaría yo una lesión para defenderme”, dijo el atleta Azul, a lo que Matos replicó: “Nosotros sabemos, ciertamente, certeramente, 100% que tu hombro no se salió en ningún momento”.

Alejandra Varela cerró la discusión de dudas sobre Junior y agregó: “Aprende a escuchar. Todos te estamos diciendo algo que hemos visto punto externo y lo único que escucho de ti es pretextos, excusas, esto, esto, esto. Son tus miedos. Son tus inseguridades, son tus dudas, todo está acá (en la cabeza)”.

AZULES EN CONTRA DE JUNIOR!! LO QUIEREN FUERA… EXATLON ESTADOS UNIDOS EDICION MUNDIAL (CAPITULO 03) #exatlonedicionmundial #exatloneeuu7 #exatloneeuu6 #exatlonestadosunidos #famosos #contendientes #lacasadelosfamosos2 #topchefvip #exatlónallstar #exatlon2022 Exatlon es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. DE LUNES A VIERNES 7/6C DOMINGOS DE ELIMINACIÓN por TELEMUNDO FAMOSOS: Elsa Garcia Horacio Gutiérrez Marisol landazuri Ivan Fernández Estefanía ahumada… 2022-10-05T01:57:03Z

Dinos si tu crees que la lesión de Junior en el hombro fue real o si fue un invento para excusarse.