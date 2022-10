EXATLON MUNDIAL: ¿A quién enfrentará Lilian Duran en el Duelo de Eliminación? 

La semana de estreno de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial estuvo pica y se extiende. Los 20 nuevos atletas de los equipos de los Famosos y Contendientes se enfrentaron cara a cara en nuevos circuitos con los Famosos ganando la mayoría de ellos.

Juego de Sentencia

Los ‘Domingos de Sentencia’ ya tiene al primer atleta que se enfrentara al ‘Lunes de Eliminación’ este 10 de octubre. Lilian Duran, la mexicana, entrenadora de boxeo de Nueva York del equipo de los Contendientes [azul] quedo en sentencia el domingo por tener menos porcentajes de victorias con un 11% esta semana de estreno. “Desde un principio siento que lo más importante aquí fue aprender. Aprender de las derrotas, llegar hasta aquí decir ‘yo me voy a levantar, ya no hay vuelta atrás’” le comentó Duran a la copresentadora Marisela ‘Chelly’ Cantú.

Por su parte, la Ecuatoriana Marisol Landázuri de Nueva York, del equipo de los famosos, también fue sentenciada por tener menos porcentajes, un 30%. “Bueno, la verdad no lo veía venir, pero si sé que he perdido algunas competencias, pero yo estoy feliz dándole las gracias a Dios por estar aquí en este programa maravilloso que me dio la oportunidad y cuál sea el resultado, me lo voy a disfrutar como me lo disfrute hoy, en la primera jornada, no importa nada. Y me siento muy agradecida con la vida por mi equipo que es una familia. Me han demostrado en todo momento que están conmigo. Y yo voy a hacer lo mejor que yo sé hacer y nada adelante lo que salga hoy. Estoy feliz o me voy a ir feliz o me voy a quedar feliz” le cuenta Marisol a Chelly. Landázuri fue salvada con el apoyo de sus compañeros en el circuito del fuego.

Junior se despide de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial

El dominicano Junior Díaz, de Brooklyn, Nueva York, fue el primero en decir adiós a la competencia tras sufrir una lesión en su pie. “En verdad no tengo palabras para explicar este momento. Un momento que en verdad no me lo esperaba, no me esperaba esos resultados tampoco del doctor. Me siente sumamente como impotente tanto que entrene y trabaje para estar aquí y primero era el hombro que me estaba molestado, se me salía era sumamente difícil competir, así después esta lesión en el pie estoy destrozado y me siento muy mal, muy mal” comento el atleta con tristeza.

Nuevo Contendiente

Con la salida de Junior Díaz, llega un nuevo atleta para reforzar a los contendientes. Se rumora que es Yoridan Martínez, entrenador personal, modelo y Tiktoker. Martínez cuenta con más 900 mil seguidores en sus redes sociales (Instagram, TikTok, YouTube). Por ahora estos son solo rumores y esta noche se revela la identidad del nuevo contendiente.

¿Quién dirá adiós a la competencia? ¿Quién remplazará a Junior Diaz del equipo de los Contendientes[Azul]? Déjenos saber en los comentarios. Lunes de Eliminación comienza a las 7 pm hora del este por Telemundo.