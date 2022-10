EXATLON MUNDIAL: ¿Rafael Nieves se despide de la competencia?

La acción está que arde entre los atletas esta temporada en Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial. Y es que el presentador de Televisión, Rafael Nieves, está dando de que hablar entre los fanáticos del show, quienes no están feliz con la participación del atleta y piden que lo saquen de Exatlón. El mexicano ha tenido roces con sus compañeros de equipo y hasta admitió que no vino hacer amistades. Su compañera Estefanía Ahumada lo llamo una manzana podrida.

Él nunca cocina para nadie, nunca friega algo. Una manzana podrida no va a desbaratar todo lo que tenemos el resto” comento Estefanía en un clip de Telemundo.

“Me sorprendió esa arrogancia de parte de él. No es una persona para ser parte de ningún equipo. Su actitud es una manzana podrida que puede dañar a otros. Lamentable su modo de pensar. Los contendientes de ambos equipos que son eliminados tienen un común denominador: Agradecen los lazos de amistad que hacen con los demás,” comentó un seguidor.

Y es que Estefanía no es la primera mujer de su equipo que ha tenido problemas con el actor. Marizol Landazuri ha tenido uno que otro problema con Nieves.

“Si a mí me preguntan en este momento a quien quisiera eliminar yo claramente, a voz abierta diría a Rafa. No sé si ustedes como equipo hace algo, pero por mí en lo personal no hace nada”

Los seguidores critican fuertemente a Nieves

“Este hombre vive de los demás en la casa de los famosos no limpiaban ni cocinaban y de chiripa veces hacia algo por obligación vive de los programas como estos que paga un buen salario aquí se lastimo y se hace el tonto con su actitud ojalá lo saqué pronto en un mueble que estorba a los demás atletas” comentó una seguidora.

Nieves participó en la más reciente temporada de ‘La Casa de los Famosos’ donde conoció su actual pareja, la modelo brasilera Julia Gama.

“Igual en la Casa de los Famosos no hacia nada hablando de los otros.” “En la casa de los famosos solo hacía lo que zerboni le decía.. hasta me extraño saber q iba para Exatlon.” Son algunos de los comentarios de los seguidores en los foros de Exatlón.

“Pero porqué no lo sacan ya , fue a cobrar a cuenta de los otros competidores no se puede tolerar” “Pobre q lo regresen ya nadie lo quiere!!” se expresan los seguidores.

Fans al rescate de Nieves

Aunque muchos televidentes están lista para ver la salida de Rafael en el show, hay otros que siguen apoyando al deportista. “El mejor participante de @exatlonestadosunidos @telemundorealities el que esta dando todo el contenido 😎💪🏻 a pesar de sus lecciones esta dando todo y no se rinde, al que mas envidian por su grandeza 😎❤️‍🔥 #TEAMRAFAELNIEVES ❤️‍🔥❤️‍🔥” “Su paso y progreso ha sido impresionante, comenzó de menos a más, con todo y lesiones sigue demostrando que cuando se quiere algo no existen limites #teamrafaelnieves ❤️‍🔥🥊❤️‍🔥🙏🏼 Y VAMOS POR MÁS 💪🏻🔴” “Rafa has demostrado que con esfuerzo, podemos llegar más allá de lo que nosotros pensamos. Muchos éxitos👏👏👏👏👏”, son algunos de los comentarios a favor de Rafael.

¿Será Rafael Nieves el próximo en abandonar la competencia deportiva? Déjenos saber en los comentarios. La acción de Exatlón Estadios Unidos: Edición Mundial comienza a las 7 pm hora del este de lunes a viernes por Telemundo.