Estefanía Ahumada llama a Rafael Nieves una manzana podrida

La tensión sigue aumentado entre el equipo de los Famosos [Rojos] esta temporada de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial. Y esta vez Estefanía Ahumada y el actor mexicano Rafael Nieves están en medio del drama. La presentadora de televisión española arremete contra Rafael Nieves. ¿Qué fue lo que dijo?

“Él nunca cocina para nadie, nunca friega algo. Una manzana podrida no va a desbaratar todo lo que tenemos el resto” comento Estefanía sobre el presentador. Y es que al parecer el equipo de los famosos no puede dejar al lado sus diferencias.

“Cuando fui a la cocina vi que Estefanía hizo unos pancakes. Recién despertado se me antojo y le pregunté” cuenta Rafael

“Pues pregúntale a las chicas porque yo se las hice a ellas, entonces anda la cosa [brava]”, le responde Estefanía.

Rafael confiesa que él viene a lo suyo y no está en la competencia para formar amistades

Rafael también ha tenido roces con sus otros compañeros

La ecuatoriana Maraziol Landazuri también ha tenido sus diferencias con Rafael y hasta lo llamo estúpido “Si a mí me preguntan en este momento a quien quisiera eliminar yo claramente, a voz abierta diría a Rafa. No sé si ustedes como equipo hace algo, pero por mí en lo personal no hace nada” confiesa la atleta. En una conversación con sus compañeras de equipo, Ladazuri comenta “No se siente, la energía, la conexión” mientras hablaban de Rafael.

Algunos seguidores están de acuerdo con la opinión de Estefania

Hay sentimientos encontrados entre los fans del programa, ya que hay muchos que están de acuerdo con la atleta del equipo de los famosos.

“Lo único que veo es que Rafa hace lo mismo que en La Casa De Los Famosos, N A D A.” comenta una seguidora en la página de Facebook de AhoraMismo Exatlón . “Así es Rafael lo mismo la casa de lo famoso sin hacer nada y siempre pegada la tal Julia muchos picos y comiendos 😂😂” comento otra fan.

¿Los Fans contra la española?

Rafael Nieves ha tenido el apoyo de los fans, ya que el actor de telenovelas ha participado en otros realities, el más reciente ‘La Casa de Los Famosos’ por la cadena Telemundo. Los seguidores del programa deportivo están molesto con los comportamientos de Aumada hacia Nieves.

“Buena atleta perdón una persona que chismea con otra haciendo que dar mal al compañero Rafa no es atleta, es actor y si lo pusieron es la producción y hace lo que pueda además exatlon no wsta en su mejor momento como los anteriores” comenta una seguidora del actor mientras otra comenta lo siguente “Ella es Déspota y arrogante y hablar Mel de Rafa habla mal de ser humano no tiene empatía con nadie y es burlona cuando pierden los azules”

¿Podrán los famosos poner sus diferencias al lado? Déjenos saber en los comentarios. El drama y la acción de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial comienza todas las noches, de lunes a viernes a las 7 pm hora del este y los domingos a las 8 pm por Telemundo.